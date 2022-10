MONTRÉAL, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - ADM Aéroports de Montréal est fière d'annoncer que YUL Aéroport international Montréal-Trudeau a réussi l'obtention du renouvellement de sa prestigieuse certification 4 étoiles du « World Airport Star Rating » de Skytrax. Les résultats de ce classement, considéré comme une référence dans l'industrie aéroportuaire mondiale, découlent d'un processus d'audit mené en septembre dernier.

« Malgré deux années pandémiques et une forte relance ayant engendré de nombreux défis pour notre industrie, ADM est plus déterminée que jamais à offrir une expérience harmonieuse et mémorable à YUL, notre plaque tournante majeure du trafic aérien international. Nous sommes fiers de maintenir notre certification et tenons à remercier tous les employés de l'aéroport et de la communauté aéroportuaire pour les efforts déployés au quotidien. Nous continuerons de travailler en ce sens pour maintenir ce standard d'excellence et, qui sait, éventuellement nous rapprocher de notre ambition de tendre vers une cinquième étoile d'ici quelques années», a affirmé le président-directeur général d'ADM, M. Philippe Rainville.

Rappelons que YUL avait décroché sa quatrième étoile en avril 2019 à la suite de grands investissements visant notamment la modernisation de ses infrastructures.

Au cours des 30 mois suivants cette première certification, de nombreuses initiatives ont été mises en place afin de bonifier l'expérience offerte aux passagers et d'améliorer la fluidité des processus, à commencer par la livraison du centre de correspondance en décembre 2019. YUL s'est également doté d'un nouveau service de clavardage pour les passagers et d'un bassin d'ambassadeurs au veston rouge prêts à accueillir et répondre aux nombreuses questions sur le site. Les habillages ont été rehaussés autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aérogare afin d'aider les passagers à retrouver les services et le verdissement des installations s'est poursuivi. Finalement, mentionnons la mise à niveau du mobilier à travers les trois jetés et l'aérogare pour assurer le confort des passagers, ainsi que l'ajout d'une nouvelle aire de jeux pour enfants dans la zone domestique.

Créé en 2000, le « World Airport Star Rating » est reconnu dans l'industrie comme une référence mondiale en matière de normes aéroportuaires. Les cotes vont de 1 étoile à la plus prestigieuse cote de 5 étoiles. Skytrax est spécialisée dans le classement des organisations œuvrant dans le transport aérien international et conseille les compagnies aériennes et les aéroports du monde sur les façons d'améliorer la qualité de leur prestation de service et la gestion de leurs installations.

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

