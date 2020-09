MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - ADM Aéroports de Montréal est fière d'annoncer que YUL Aéroport international Montréal-Trudeau est le premier aéroport canadien, ainsi que la première installation publique au Québec, à recevoir l'accréditation GBAC STAR™ du Global Biorisk Advisory Council® (GBAC), une division de l'ISSA, l'association mondiale de l'industrie du nettoyage.

GBAC STAR est une accréditation internationale visant à reconnaître la rigueur des pratiques d'entretien des établissements publics et commerciaux de toutes tailles ainsi que la mise en œuvre de procédures éprouvées pour contrôler les facteurs de risque associés aux maladies infectieuses, y compris la COVID-19. Pour obtenir cette accréditation, ADM devait démontrer la conformité de YUL aux 20 éléments fondamentaux du programme, qui vont des procédures opérationnelles standard à la gestion de l'équipement de protection individuelle en passant par la mise en œuvre de mesures de préparation aux situations d'urgence.

Rappelons qu'en prévision de l'ouverture éventuelle des frontières internationales et transfrontalières, et de façon à préparer le site aéroportuaire à une plus grande affluence de passagers, ADM avait lancé en en début d'été le programme Voyagez en toute confiance à YUL, à travers duquel elle a notamment instauré des points de contrôle sanitaire à chaque point d'entrée de l'aérogare, ajouté un plus grand nombre de distributeurs de gel désinfectant, procédé au nettoyage systématique des chariots à bagages après chaque utilisation et augmenté la fréquence de désinfection des sections où circulent les passagers jusqu'à dix fois par jour. Le 18 septembre dernier, ADM annonçait avoir obtenu l'accréditation AHA dans le cadre du Programme d'accréditation des mesures d'hygiène aéroportuaire du Conseil international des aéroports (ACI).

« Le programme Voyagez en toute confiance à YUL fait ses preuves. Cette nouvelle accréditation, la deuxième du genre décrochée en moins de 10 jours, vient attester de la qualité des mesures sanitaires déployées à l'aérogare, qui répondent aux plus hauts standards et se comparent avantageusement avec celles d'autres grands établissements à travers le monde, toutes industries confondues », a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM. « Depuis le début de la crise, notre équipe travaille avec les autorités de santé publique, et rapidement, s'est non seulement conformée aux exigences de base, mais est allée au-delà de celles-ci, afin d'offrir un environnement sain aux passagers ainsi qu'aux employés. Tout est mis en place à YUL pour permettre des voyages sécuritaires et d'autres initiatives sont en cours de développement, comme l'offre d'un test de dépistage aux passagers dans nos installations ».

YUL Aéroport international Montréal-Trudeau se joint à une liste de plus en plus importante d'installations de premier plan dans le monde ayant obtenu l'accréditation GBAC STAR. Pour consulter la liste complète des installations accréditées GBAC STAR et des installations engagées dans le processus, visitez https://gbac.issa.com/gbac-star-facilities-and-supporters/.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

À propos de GBAC, une division de ISSA

Composé de chefs de file internationaux dans le domaine de l'analyse, de l'atténuation, de la réponse et du rétablissement des menaces microbiennes-pathogènes, le Global Biorisk Advisory Council (GBAC), une division de l'ISSA, offre au gouvernement une formation, des conseils, une accréditation, une certification, une assistance à la gestion de crise au gouvernement, aux entités commerciales et privées cherchant à atténuer, traiter rapidement et / ou se remettre des menaces biologiques et des crises en temps réel. Les services de l'organisation comprennent l'évaluation et la formation du programme de gestion des biorisques, l'intervention et la remise en état de Forensic Restoration®, le programme d'accréditation des installations GBAC STAR ™, la formation et la certification d'individus et des services de consultation pour les propriétaires de bâtiments et les gestionnaires d'installations. Pour plus d'informations, visitez www.gbac.org.

À propos de ISSA

Avec plus de 9 300 membres - y compris des distributeurs, des fabricants, des représentants de fabricants, des grossistes, des entrepreneurs en construction, des prestataires de services internes, des nettoyeurs résidentiels et des membres de services associés - l'ISSA est la principale association professionnelle au monde pour l'industrie du nettoyage. L'association s'est engagée à changer la façon dont le monde voit le nettoyage en fournissant à ses membres les outils commerciaux dont ils ont besoin pour promouvoir le nettoyage en tant qu'investissement dans la santé humaine, l'environnement et l'amélioration des résultats. Basée à Northbrook, Ill., USA, l'association a des bureaux régionaux à Mayence, en Allemagne; Whitby, Canada; Parramatta, Australie; Séoul, Corée du Sud; et Shanghai, Chine. Pour plus d'informations sur l'ISSA, visitez www.issa-canada.com ou composez le (866) 864-8273 ou le (905) 665-8001.

SOURCE Aéroports de Montréal

Renseignements: Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514 394-7304 / [email protected]

Liens connexes

www.admtl.com