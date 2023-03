MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal est fière d'annoncer que YUL Aéroport international Montréal-Trudeau a obtenu la certification « Performance + » de la part de Recyc-Québec dans le cadre du programme « ICI on recycle + ». Ce programme reconnaît et honore les organisations proactives et engagées à améliorer leur performance en gestion des matières résiduelles, ce qu'ADM a réussi à démontrer en atteignant un niveau plus élevé qu'au renouvellement précédent, qui avait eu lieu en 2018.

ADM s'est démarquée notamment en effectuant un suivi serré de son taux de récupération des matières résiduelles qui lui aura permis d'identifier rapidement des correctifs à apporter. Ainsi, depuis plus d'un an, un système d'identification des sacs de matières résiduelles a été implanté dans les concessions pour en assurer la traçabilité et donner de la rétroaction aux concessionnaires sur leur performance. À cela s'ajoutent la collecte des matières organiques dans les concessions alimentaires et les espaces publics de l'aérogare ainsi que la recherche en continue d'opportunités d'amélioration par le biais de caractérisations périodiques des résidus. Enfin, une directive pour encadrer l'utilisation d'articles à usage unique dans l'aérogare de YUL s'est ajoutée en 2023. Cette directive favorise avant tout l'utilisation d'articles réutilisables et, lorsqu'impossible, elle exige l'utilisation d'articles compostables en fibre. De plus, ADM participe à l'atteinte des objectifs gouvernementaux de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles en termes de construction durable et de réemploi des résidus de rénovation et de construction dans les nouveaux projets.

« ADM est fière de souscrire au programme « ICI on recycle + » depuis maintenant 7 ans. Cette initiative s'inscrit dans un plan d'action beaucoup plus large, qui aura permis à notre organisation de faire sa part dans la transition de l'industrie aérienne grâce, entre autres, à l'engagement de nos employés et à un dialogue constant avec nos partenaires de la communauté aéroportuaire. Avec le développement durable au centre de ses priorités, notre organisation a pris l'engagement d'aller au-delà des considérations de base et ce sont des actions concrètes qui, comme celle-ci, nous permettront d'avoir un impact positif sur la communauté tout en réduisant notre empreinte environnementale », a affirmé Martin Massé, Vice-président Développement durable, ADM Aéroports de Montréal.

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

