MONTRÉAL, le 4 févr. 2025 /CNW/ - YRH Inc. et Pinargon Ltée, deux firmes de génie-conseil reconnues pour leur spécialisation en infrastructure de télécommunications et communications sans fil, annoncent fièrement leur fusion sous le nom de YRH Inc. Cette union réunit des talents et des expertises variées pour relever les défis croissants du secteur des télécommunications. Grâce à cette alliance, la nouvelle entité combine ses forces pour offrir des solutions innovantes et intégrées à ses clients.

Un guichet unique pour mieux servir ses clients en télécommunication

En renforçant sa présence dans trois provinces canadiennes, la nouvelle entité compte près d'une centaine d'employés dédiés à fournir un service de qualité supérieure. Cette expansion permet de solidifier la proximité avec les clients et d'optimiser la capacité d'intervention à travers le pays. Grâce à une gamme de services élargie en ingénierie et en gestion de projet, l'entreprise est positionnée pour répondre aux besoins spécifiques du marché des télécommunications.

Des services élargis pour des projets d'envergure

YRH Inc. offre une expertise avancée et complémentaire dans plusieurs domaines clés des télécommunications, notamment le sans-fil, la fibre optique, le FTTH, les systèmes de transport intelligent et les structures de télécommunication et de bâtiment. Les clients bénéficient d'une équipe hautement spécialisée et d'une approche personnalisée pour répondre à leurs besoins avec excellence

« Cette fusion marque une étape déterminante dans notre évolution. En consolidant nos expertises respectives, nous sommes en mesure d'offrir une gamme de services encore plus complète à nos clients et partenaires et d'atteindre de nouveaux marchés. C'est une collaboration de longue date qui s'officialise. », souligne Maurice Beauséjour, président de YRH Inc.

Cette nouvelle synergie entre YRH Inc. et Pinargon Ltée représente une opportunité unique de développement et de croissance pour les deux entreprises, ainsi que pour leurs partenaires et clients. Ensemble, elles visent à repousser les limites de l'innovation et de l'excellence en ingénierie des télécommunications.

À propos de YRH Inc.

Fondée en 1967, YRH est une firme de génie-conseil spécialisée en télécommunications offrant une expertise complète en communications sans fil, en fibre optique, en FTTH, en systèmes de transport intelligent et en structures de télécommunication et de bâtiment.

YRH œuvre comme firme indépendante tant à travers le Canada que mondialement et est particulièrement reconnue dans le domaine des infrastructures de télécommunication critiques nécessitant des systèmes robustes et performants. La firme offre une expertise complète en ingénierie des télécommunications et des infrastructures connexes. Ses services incluent la planification, les études et audits, la conception, la gestion de projet, les tests, mesures, inspections et relevés, les analyses structurales, la surveillance des travaux et la formation, garantissant des solutions techniques novatrices et adaptées aux besoins de ses clients.

Certifiée ISO 9001:2015 et reconnue par l'Autorité des Marchés Publics (AMP) du Québec, l'entreprise privilégie une approche humaine et éthique, favorisant des relations durables avec les opérateurs télécoms, les gouvernements, les utilités électriques, les agences de transport, la sécurité publique et les organisations nécessitant des infrastructures critiques. Son siège social est situé au Canada et compte près de 100 employés et partenaires à travers le pays.

Pour en savoir plus sur YRH, consultez www.yrh.com

Pour plus d'informations : Frédérique Hamel, Coordonnatrice marketing, offres de service et image de marque, YRH Inc., [email protected], Tél.: (514) 934-3024, ext. 279