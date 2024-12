MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - YRH Inc. et Pinargon Ltée, deux firmes de génie-conseil reconnues pour leur spécialisation en infrastructure de télécommunications et communications sans fil, annoncent avec fierté leur fusion, effective à compter du 1er février 2025. Cette union marquera une étape importante dans le secteur des télécommunications au Canada.

Fondées respectivement en 1967 et 2009, YRH et Pinargon se sont imposées comme des leaders de l'ingénierie des télécommunications. Ensemble, elles comptent des décennies d'expertise et une réputation enviable acquise grâce à des projets d'envergure réalisés à travers le Canada. Cette fusion résulte de plusieurs années de collaboration auprès de nombreux clients communs et témoigne d'une vision partagée : offrir des services d'ingénierie complets, adaptés aux besoins d'un marché en constante évolution.

Une vision commune, des forces complémentaires

« Cette fusion est le résultat de notre collaboration de longue date et de nos valeurs communes. Ensemble, nous pourrons offrir à nos clients une gamme de services encore plus intégrée et innovante, basée sur nos spécialisations respectives en télécommunications » - Maurice Beauséjour, président de YRH Inc.

« Cette alliance nous permettra d'élargir notre gamme de services et de renforcer notre position sur le marché dans les secteurs de la structure des télécommunications, du sans fil et de la fibre optique. Nos clients bénéficieront désormais de l'expertise combinée d'une équipe élargie et hautement qualifiée. C'est une étape importante dans la croissance et l'avenir des deux entreprises. » - Philippe Pinel, président de Pinargon Ltée

La nouvelle entité combinera les volets sans fil, structures civiles et de télécommunications, ainsi que la fibre optique, le FTTH et les systèmes de transport intelligent (STI). Avec cette union, les clients bénéficieront de près d'une centaine de ressources spécialisées aux expertises variées. En intégrant leurs talents et leurs ressources, YRH et Pinargon seront en mesure de répondre à des projets de plus grande envergure tout en maintenant l'excellence et l'approche personnalisée qui caractérisent leurs services.

Des services distinctifs pour un marché en pleine évolution

Cette nouvelle entité poursuivra sa mission de contribuer à la croissance des infrastructures de télécommunications au Canada en proposant une gamme complète de service distinctifs. Parmi ceux-ci, nommons : les relevés, l'inspection et l'ingénierie spécialisées dans les domaines de la structure (pylônes et bâtiments), des communications sans fil et de la fibre optique, ainsi que des services étendus en ingénierie des télécommunications.

En date du 1er février 2025, la nouvelle entité formée de YRH Inc. et Pinargon Ltée deviendra YRH Inc. La fusion d'YRH et de Pinargon symbolise un engagement renouvelé envers l'innovation, la collaboration et la satisfaction des besoins des clients dans un secteur où les avancées technologiques exigent une adaptation constante.

Pour toute question ou demande d'information, veuillez contacter :

Frédérique Hamel

Coordonnatrice marketing, offres de service et image de marque

YRH Inc.

[email protected]

Tél.: (514) 934-3024, ext. 279

À propos de YRH Inc.

Fondée en 1967, YRH est une firme de génie-conseil spécialisée en télécommunications, notamment dans les communications sans fil, en fibre optique, en FTTH et dans les systèmes de transport intelligent. YRH Inc. est active dans le secteur des télécommunications et œuvre comme firme indépendante tant à travers le Canada que mondialement. YRH est particulièrement reconnue dans le domaine des infrastructures de télécommunications critiques nécessitant des systèmes robustes et performants. L'équipe de direction, incluant le département des ressources humaines, est spécialisée dans le secteur des télécommunications pour de grandes entreprises possédant leur propre réseau de télécommunications et œuvrant dans les infrastructures critiques.

Pour en savoir plus sur YRH, consultez www.yrh.com

À propos de Pinargon Ltée

Pinargon est une firme d'ingénierie spécialisée dans le domaine des télécommunications sans fil, plus précisément en ingénierie complète des structures de télécommunication et de bâtiment, qui oeuvre partout au Québec, en Ontario et dans les Maritimes.

Pinargon offre des services reliés à la construction de nouveaux sites tout comme à l'amélioration des réseaux existants des grands joueurs canadiens du sans-fil. Son équipe diversifiée s'occupe des relevés des structures existantes (pylônes et bâtiments), des analyses structurales, de la conception et des dessins de tous les éléments reliés au site (civils, architecture, structure, électrique et mécanique). Pinargon offre également les services de gestions de projet, de surveillance des travaux et d'inspection finale. Reconnue dans le domaine pour son expertise et ses solutions innovatrice et économique, Pinargon est un joueur important dans le domaine des télécommunications sans fil.

Pour en savoir plus sur Pinargon, consultez www.pinargon.com

SOURCE YRH Inc