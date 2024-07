YPO élit Sofyan Almoayed au poste de président de YPO pour 2024-2025

NEW YORK, 16 juillet 2024 /CNW/ - YPO, une communauté de dirigeants mondiaux regroupant plus de 35 000 chefs d'entreprise de 150 pays, annonce l'élection de Sofyan Almoayed au poste élu le plus prestigieux de YPO, président du conseil d'administration de YPO.

Almoayed, dont le mandat a débuté le 1er juillet 2024, est le 73e membre à occuper ce poste et succède au président de YPO, Emeritus Raymond Watt.

Sofyan Almoayed, président de YPO pour 2024-2025

« J'ai le privilège et l'honneur d'être le président mondial de YPO, de redonner à cette organisation extraordinaire qui m'a soutenu tout au long de mon parcours de leadership », a déclaré M. Almoayed.

Membre des sections YPO Khaleej et YPO Bahrain, Almoayed est le chef de la direction d'Almoayed Investments, une entreprise familiale multidisciplinaire qui détient plusieurs entreprises qui répondent aux besoins de différentes industries, y compris la technologie, les contrats, le transport, l'hôtellerie, les voyages et le tourisme. Il siège également au conseil d'administration d'autres sociétés privées et cotées en bourse.

Almoayed perpétue l'héritage du fondateur et premier président de YPO, Ray Hickok, qui a établi la norme du leadership entre pairs.

« Sofyan est un véritable champion et incarne les valeurs de YPO au quotidien. Je suis fier de servir avec lui à la tête de cette organisation, car je connais sa volonté inébranlable de réaliser notre mission de produire « Better Leaders Through Lifelong Learning and Idea Exchange » (Créer de meilleurs dirigeants grâce à l'apprentissage continu et à l'échange d'idées). J'ai beaucoup compté sur sa solidité cette année, et maintenant l'ensemble de YPO peut profiter de sa volonté inébranlable », a déclaré M. Watt.

M. Almoayed s'est joint à YPO en 2005. Il est l'un des fondateurs de la section Bahreïn de YPO et il a occupé de nombreux rôles de champion de la section, de la région et du réseau. Dans le cadre de son mandat de leader dévoué à YPO, il a occupé les postes de vice-président, de président du comité des réseaux mondiaux de YPO et de président du comité d'audit de YPO.

Au cours de cette année, Almoayed se concentrera sur l'amélioration de communautés pair-à-pair de YPO, sur le développement d'occasions d'apprentissage uniques pour les membres et sur la découverte de façons novatrices de connecter les chefs d'entreprise, en plus de souligner le 75e anniversaire de YPO en 2025.

À propos de YPO

YPO est une communauté de dirigeants mondiaux regroupant plus de 35 000 chefs d'entreprise de 150 pays qui partagent la conviction que le monde a besoin de meilleurs leaders, et que les affaires peuvent être une force motrice du bien. Chacun de nos membres a connu beaucoup de succès en matière de leadership à un jeune âge. Ils dirigent des entreprises et des organisations qui, collectivement, emploient plus de 22 millions de personnes dans le monde et génèrent plus de 9 billions de dollars de revenus combinés. Les membres de YPO se réunissent pour apprendre et échanger des idées afin de faire une différence dans les vies, les entreprises et les collectivités sur lesquelles ils ont une incidence. Pour en savoir plus, visitez le ypo.org.

