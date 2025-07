NEW YORK, 10 juillet 2025 /CNW/ - YPO, la communauté mondiale de dirigeants de plus de 150 pays, annonce fièrement la nomination de Debby Carreau au poste de président mondial du conseil d'administration de YPO, la plus haute fonction élue de l'organisation.

Carreau a officiellement commencé son mandat d'un an le 1er juillet 2025, devenant ainsi le 74e membre à occuper ce rôle prestigieux. Elle succède au président émérite de YPO, Sofyan Almoayed.

Debby Carreau, présidente mondiale de YPO pour 2025-2026 (PRNewsfoto/YPO)

« C'est un honneur d'être le président mondial de YPO et de redonner à une communauté qui a profondément façonné mon parcours de leadership, a déclaré M. Carreau. « Alors que nous célébrons le 75e anniversaire de YPO, je suis inspiré par les nouvelles idées audacieuses et les liens qui continuent de définir cette organisation extraordinaire. Ensemble, nous nous efforcerons de façonner l'avenir du leadership en amplifiant l'innovation, les liens et la raison d'être dans l'ensemble de notre communauté mondiale. »

Membre des sections Or de YPO Colombie-Britannique et Or de YPO Alberta, Carreau est le chef de la direction et le fondateur d'Inspired HR, un cabinet de conseil en ressources humaines qui soutient plus de 300 000 employés dans divers secteurs. Elle a également récemment lancé Stack HRo. Reconnue comme l'une des femmes les plus puissantes au Canada, Carreau est une leader d'opinion respectée en matière de capital humain, siégeant à de nombreux conseils d'administration d'entreprises et d'organismes sans but lucratif. Elle est également l'auteure de The Mentor Myth, un guide pour bâtir des carrières enrichissantes grâce au perfectionnement autonome.

Carreau s'est joint à YPO en 2011 et a occupé divers postes de direction, dont ceux de vice-président, de président du Comité mondial sur la conduite, de président du Comité de la rémunération et des ressources humaines et de directeur mondial du conseil d'administration de 2019 à 2023. Elle a également défendu l'expérience des membres dans les sections, les régions et les réseaux.

Au cours de sa présidence, Mme Carreau se concentrera sur l'amélioration de nouvelles idées en tant que force motrice du perfectionnement en leadership et des liens mondiaux. Aujourd'hui plus que jamais, dans un monde en évolution rapide, elle cherche à outiller les dirigeants qui peuvent relever les défis de front et diriger leurs entreprises et leurs collectivités avec clarté, courage et vision mondiale. Elle orientera également YPO vers ses 75 prochaines années de croissance, de pertinence et d'impact mondial.

À propos de YPO

YPO est la communauté mondiale de leadership de plus de 35 000 chefs d'entreprise dans 150 pays qui sont animés par la conviction commune que le monde a besoin de meilleurs dirigeants. Chacun de nos membres a connu un succès important en matière de leadership à un jeune âge et fait partie de la communauté YPO tout au long de sa vie et de sa carrière, animé par un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie et l'impact. Collectivement, les membres de YPO dirigent des entreprises et des organisations qui génèrent plus de 9 billions de dollars de revenus annuels et emploient plus de 22 millions de personnes dans le monde. Pour en savoir plus, visitez ypo.org.

PERSONNE-RESSOURCE : Personne-ressource pour les médias de YPO : Angela Mers, [email protected], +1 415 298 8534