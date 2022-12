Yoshua Bengio entre au dictionnaire d'Antidote

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la conférence MAIN (Montréal Artificial Intelligence and Neuroscience), tenue à l'Université de Montréal, Druide informatique tient à célébrer la contribution majeure du professeur Yoshua Bengio au domaine de l'intelligence artificielle (IA). À cet effet, Druide a le plaisir de souligner que le professeur Bengio fait maintenant l'objet d'une définition dans le dictionnaire d'Antidote.

Voici l'article sur ce grand chercheur dans le dictionnaire de définitions d'Antidote :

Yoshua Bengio / Photo par Maryse Boyce (Groupe CNW/Druide informatique inc.)

Yoshua Bengio (né en 1964). Informaticien et chercheur québécois spécialisé en intelligence artificielle (IA), pionnier de l'apprentissage profond. Son laboratoire, fondé en 1993, devient en 2015 l'institut Mila (Institut québécois d'intelligence artificielle). Sa contribution a été fondamentale aux progrès dans plusieurs domaines d'application de l'IA. Préoccupé par les enjeux éthiques de l'IA, il a contribué à la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Prix Turing 2018.

Il suffit de rappeler que le Prix Turing est en quelque sorte le Nobel de l'informatique pour comprendre l'étendue du mérite du professeur Bengio et la reconnaissance de son excellence par ses pairs. La définition souligne également la grande humanité du professeur Bengio, lui qui n'a jamais cessé de s'inquiéter des enjeux éthiques de l'IA et qui a suscité la création de multiples travaux et instances en la matière.

Par cette entrée dans le dictionnaire d'Antidote, Druide reconnait un grand scientifique et un grand humaniste. Mais elle remercie également un partenaire dont les travaux participent à l'évolution d'Antidote.

Rappelons en effet que Druide est partenaire depuis 2016 de l'institut Mila, fondé par M. Bengio, et travaille activement à appliquer les bienfaits de l'apprentissage profond au correcteur d'Antidote. Les premiers résultats de ce partenariat ont vu le jour en 2021 avec le moteur neuronal d'Antidote 11.

Source : Druide informatique inc., www.druide.com

SOURCE Druide informatique inc.

