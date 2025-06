Antidote Pro : l'IA générative au service des organisations

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - Druide informatique présente Antidote Pro, une solution spécialement conçue pour faire profiter les organisations des avancées récentes de son grand logiciel d'aide à la rédaction, dont la reformulation de texte par intelligence artificielle (IA) générative et le partage de conventions linguistiques. L'abonnement combine Antidote 12, pour une installation sur Windows ou Mac, et Antidote Web, qui s'ouvre dans un navigateur sur tout ordinateur, tablette et téléphone, y compris Android et Chromebook. Une organisation peut ainsi doter tous ses membres du meilleur d'Antidote.

Reformulation par IA générative

Avec un abonnement à Antidote Pro, Antidote 12 offre cinq volets de reformulation : Réécrire, Retoucher, Épicéniser, Modérer et Raccourcir. Pour chaque volet, Antidote formule les requêtes appropriées au grand modèle de langue entrainé par Druide et hébergé sur ses serveurs. Il filtre et corrige les résultats, et ordonne les suggestions de reformulation. Tout le personnel d'une organisation peut ainsi profiter de la puissance de l'IA générative de façon simple et contrôlée, et obtenir des résultats fidèles à ses idées.

Partage de conventions linguistiques

Avec Antidote Pro, une organisation peut donner corps à ses principes linguistiques et s'assurer qu'ils sont respectés. Elle peut charger un ou une responsable de publier un dictionnaire personnalisé et une liste de règles pour toute l'organisation ou pour un groupe donné, et le correcteur d'Antidote en tiendra compte dans ses suggestions à tous et toutes. Un tel partage peut mettre en pratique les préceptes d'un guide de marque ou les prescriptions de la direction des communications, par exemple. Ces conventions sont automatiquement diffusées chez tous les membres initialement et après toute modification. Dans le même esprit, on peut aussi partager des jeux de réglages personnalisés.

Accès universel

L'abonnement à Antidote Pro répond à plusieurs des besoins informatiques exprimés par les organisations. En déployant Antidote 12 en installation locale, elles accommodent les personnes bénéficiant de postes dédiés; avec Antidote Web, elles permettent à leurs utilisateurs nomades de se connecter de partout. De plus, chaque membre du personnel peut synchroniser ses favoris, ses dictionnaires personnels et ses réglages entre plusieurs appareils, comme un ordinateur fixe et un portable.

Gestion simplifiée et centralisée

Le nouveau Gestionnaire de déploiement en organisation simplifie la configuration d'Antidote sur Windows, incluant les autorisations d'accès. Le logiciel d'installation infonuagique Microsoft Intune est maintenant pris en charge, tout comme l'authentification et le provisionnement par les protocoles SAML et SCIM. L'Espace client de l'organisation permet à l'administrateur de gérer des groupes d'utilisateurs ainsi que d'attribuer des rôles pour le partage des conventions linguistiques.

Antidote Pro est commercialisé dès aujourd'hui depuis le Canada; il le sera sous peu par les distributeurs européens de Druide.

À propos de Druide

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

