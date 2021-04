Yoanis Menge reçoit le - Prix du CALQ - Artiste de l'année aux Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année aux Îles-de-la-Madeleine à Yoanis Menge. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, a été dévoilé par le biais d'une capsule vidéo sur la page Facebook d'Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine.

« Photographe authentique et audacieux, Yoanis Menge se démarque par une approche documentaire intime, qui nous plonge dans des réalités aussi singulières que déconcertantes. Ses expositions récentes démontrent toute sa rigueur ainsi que sa volonté profonde de nourrir une réflexion sur les réalités des communautés inuites », ont souligné les membres du jury du Conseil.

Biographie de Yoanis Menge

Yoanis Menge fait partie d'une jeune génération de photographes issue du documentaire social, dont la posture d'auteur s'oppose radicalement à celle du photojournalisme. Il se réclame, à juste titre, de la tradition québécoise du cinéma direct et de la sensibilité d'un Pierre Perreault ou d'un Michel Brault. Yoanis Menge cherche la proximité des individus en participant à leurs actions.

Ses séries d'images abordent différents aspects des paysages géographiques et sociaux des lieux qu'il visite ou qu'il habite. Elles traitent de problématiques locales qui touchent des communautés isolées aux réalités atypiques. Yoanis Menge s'intéresse avant tout au sujet. Il est intimement lié, voire engagé auprès de ce dernier, cherchant à cultiver une proximité de longue durée pour les enjeux sociaux qui le préoccupent.

Les séries photographiques Aqiaruk et Hakapik illustrent les activités relatives à la chasse aux phoques des régions côtières du Nord canadien. Des photographies en noir et blanc, aux cadrages serrés et hautement contrastés, nous propulsent dans la réalité de ses communautés de chasseurs. Infiltré dans leur quotidien, Menge réussit à nous transmettre des images fortes et sensibles, empreintes de véracité.

Yoanis Menge étudie au Cégep de Matane en photographie. De 2006 à 2010, il poursuit sa formation chez Magnum Photos à Paris comme assistant auprès des photographes Josef Koudelka et Bruno Barbey. Il est récipiendaire de plusieurs prix et bourses. Présentement, il travaille sur un projet de recherche et création à Pond Inlet au Nunavut, intitulé Mobilizing Inuit Cultural Heritage et soutenu par l'Université York à Toronto. En 2016, il publie son premier livre : Hakapik. Son travail est présenté au Canada et à l'étranger et fait partie de plusieurs collections privées et publiques, notamment celles du Musée Pointe-à-Callière et d'Arrimage, aux Îles-de-la-Madeleine.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l'artiste lauréat sera disponible prochainement sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine

Créée en 1990, Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine permet non seulement de dynamiser la vie culturelle et d'apporter du soutien aux artistes et aux organismes culturels du territoire, mais concourt également à affirmer la contribution importante du secteur des arts et de la culture au développement socio-économique de l'archipel. Sa mission est de veiller à l'épanouissement et au rayonnement des arts et de la culture des Îles.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram.

Liens :

- Site Web de Yoanis Menge

- Liste de tous les lauréats aux prix du CALQ

- Site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec

- Site Web d'Arrimage

- Site Web de La Fabrique culturelle

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Hélène Fauteux, Agente de communication, Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, [email protected]; (418) 986-3083 #312; Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication et à la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]; Philippe Pesant-Bellemare, Agent de développement culturel, Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, [email protected], (418) 986-3083 #318

Liens connexes

http://www.calq.gouv.qc.ca