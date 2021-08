Yili a maintenu une croissance soutenue malgré la pandémie l'année dernière. M. Zhang Jianqiu, chef de la direction de Yili Group, a déclaré à Brand Finance que Yili, adhérant au principe du « consommateur avant tout » et défendant une vision mondiale, continuait d'offrir à ses clients des produits et services de grande qualité grâce à l'innovation. Yili a ainsi gagné la reconnaissance et la confiance des consommateurs, ce qui a contribué à ses résultats exceptionnels dans le classement de Brand Finance.

Gagner la confiance de 1,3 milliard de consommateurs grâce à une qualité supérieure

Au fil des ans, Yili a considéré la qualité comme son élément vital et s'est engagée à produire des produits laitiers totalement sécuritaires et sains.

Les normes de qualité strictes de Yili ont aidé l'entreprise à gagner la confiance des consommateurs. Selon le Asia Brand Footprint Report de 2021, Yili est la marque de biens de consommation courante préférée des consommateurs, avec un taux de pénétration de la marque de 92,2 % et un rayonnement auprès de presque 1,3 milliard de consommateurs. Elle a de plus été le choix le plus fréquent par ménage pour la sixième année consécutive.

Répondre aux diverses demandes des consommateurs en offrant des produits novateurs

La pandémie de la COVID-19 a sensibilisé les consommateurs à la santé. Ceux-ci ont formulé des exigences plus élevées en matière de qualité et affiché une demande de plus en plus diversifiée pour le marché laitier. Yili fait un bon usage des mégadonnées pour mieux comprendre les besoins des consommateurs en temps réel et accélérer l'innovation et les mises à niveau des produits.

Actuellement, la société compte plus de 20 sous-marques. Parmi elles, le chiffre d'affaires annuel d'AMBPOMIAL et de Yili Pure Milk a atteint plus de 20 milliards de yuans, et celui de Satine et de Yili Youngfun a dépassé 10 milliards de yuans.

Contribuer à un monde plus sain en mettant en commun la sagesse mondiale

Yili a des partenaires dans 33 pays répartis sur cinq continents. Tout en augmentant sa présence mondiale, Yili a établi deux installations de production et de transformation en Nouvelle-Zélande. En mettant en commun ses ressources mondiales en matière d'innovation, l'entreprise a établi le Yili Innovation Center Europe, le Sino-U.S. Food Wisdom Valley et le Yili Innovation Center Oceania afin de mener en permanence des activités de recherche et de développement de nouveaux produits.

« Yili s'est une fois de plus efforcée de trouver de nouveaux produits et d'optimiser ses activités grâce à l'innovation et aux investissements de longue date dans la recherche et le développement. Ceci, combiné à une expansion plus importante dans de nouveaux territoires en Asie et à l'étranger, a soutenu la forte croissance de la marque », selon le rapport Food & Drink 2021 de Brand Finance.

