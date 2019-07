Yili, répondant aux besoins du marché, lance ses nouveaux produits laitiers en Asie du Sud-Est

Le produit, tel que confectionné, est le fruit des éclairages recueillis par son équipe de recherche marketing qui a découvert que les produits à saveur forte, à petite portion et abordables sont très appréciés par les consommateurs indonésiens. À la différence des gammes de produits actuellement sur le marché local, les crèmes glacées Yili se distinguent par leur emballage raffiné et leurs 11 saveurs différentes, dont la menthe, le bleuet et le maïs sucré, en attendant très prochainement les saveurs de durian et de mangue.

Dans la même veine, Yili a également constaté que l'offre de yaourt en Asie du Sud-Est est limitée par le coût élevé de la logistique frigorifique et les problèmes d'approvisionnement en lait cru. Pour résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement et lancer son yaourt, Ambrosial, Yili s'est servi d'une espèce unique de bactéries lactiques, développée par l'Université agricole d'Athènes, qui, en combinaison avec sa technologie de pointe, en termes de fabrication et de conditionnement, a donné le premier yaourt à température ambiante en bouteille PET. De plus, selon le Centre d'innovation Yili, la teneur en protéines est supérieure de 35 % à la teneur moyenne des produits de yaourt.

Yipeng Zhang, vice-président du groupe Yili, a commenté : « Nous nous réjouissons du lancement réussi de nos produits sur les marchés de l'Asie du Sud-Est, et nous le devons, et avec nos remerciements les plus sincères, aux efforts conjoints de nos centres de R et D à travers le monde. Yili a toujours fait preuve d'ouverture et de coopération au fil du processus d'internationalisation. Yili espère entraîner l'industrie laitière mondiale plus loin encore grâce à sa capacité d'innovation et à ses ressources internationales. »

Yili a mis en place un vaste réseau de R-D visant à promouvoir et à intégrer en permanence l'utilisation des ressources mondiales. En Europe, Yili s'est associé à l'Université de Wageningen aux Pays-Bas pour créer le Centre européen d'innovation Yili. En Amérique du Nord, Yili a mis en place la « SINO-U.S. Food Wisdom Valley » (vallée de la sagesse alimentaire sino-américaine) avec les meilleures universités et institutions de recherche scientifique des États-Unis. En Océanie, Yili a investi trois milliards de RMB (437 millions de dollars US) pour construire la « Yili Group Oceania Production Base » (base de production océanique du groupe Yili), l'une des plus importantes bases de production laitière intégrée au monde, couvrant la production, la transformation, la R-D et le conditionnement.

Dans les années à venir, Yili ambitionne de devenir le fournisseur d'aliments naturels le plus fiable au monde.

À propos de Yili

Depuis 1956, le groupe Yili, avec plus de 60 ans d'expérience, est le plus grand producteur de produits laitiers de Chine. Aujourd'hui, au tableau mondial des 20 meilleurs producteurs laitiers 2018 (« Global Dairy Top 20 »), classement établi par Rabobank, Yili figure au premier rang en Asie. En 2017, Yili a reçu le prix « Meilleures pratiques de la Chine dans la poursuite des objectifs de développement durable (ODD) », prix décerné par le Pacte mondial des Nations Unies, la plus grande initiative de développement durable des entreprises du monde et se classe troisième parmi les « 50 plus grandes marques de produits alimentaires au monde », classement établi par Brand Finance en 2019.

