FRANCFORT, Allemagne, 4 novembre 2024 /CNW/ - Le 21e Congrès mondial des boissons à base d'eau s'est tenu à Francfort, en Allemagne, du 28 au 30 octobre. Au cours du congrès, des chefs de file de l'industrie et des représentants d'entreprises du monde entier ont échangé des idées sur les tendances et les innovations de pointe sur le marché de l'eau potable, dans l'espoir de stimuler la croissance de l'industrie.

Yili a remporté un prix aux Global Water Drinks Awards 2024 (PRNewsfoto/Yili Group)

Gerrit Smit, expert au Yili Innovation Center Europe, a été invité à prononcer un discours intitulé Meeting Evolving Needs of Chinese Consumers : A New Milestone on the Path to Greater Sustainability (Répondre à l'évolution des besoins des consommateurs chinois : un nouveau jalon sur la voie d'une plus grande durabilité). Au cours de son intervention, M. Smit s'est penché sur les dernières tendances du marché chinois de l'eau potable et a présenté les réalisations innovantes et les pratiques de développement écologique adoptées par Yili dans l'industrie de l'eau potable.

Les lauréats des prix Global Water Drinks Awards 2024 ont été annoncés au cours de ce congrès. INIKIN, la marque d'eau minérale de Yili, s'est vu décerner les prix Global Water Drinks Awards 2024 pour son produit innovant, le thé infusé INIKIN Brewed Tea.

M. Smit a présenté le thé infusé primé INIKIN Brewed Tea lors du congrès. Dans le but d'offrir un thé fraîchement préparé à tout moment et en tout lieu, la marque utilise un bouchon de bouteille unique qui permet de conserver la poudre de thé lyophilisée séparément de l'eau, sans aucun additif. Il suffit de tourner le bouchon et de le secouer pour qu'une bouteille de thé frais soit prête en trois secondes.

Richard Hall, président de Zenith Global, l'organisateur de l'événement, a souligné qu'INIKIN Brewed Tea était un excellent exemple de l'impressionnante innovation des entreprises chinoises dans l'industrie des boissons.

« Yili a réalisé des choses extraordinaires dans le secteur des produits laitiers pendant de nombreuses années et est devenu un acteur mondial de premier plan dans ce secteur, en misant avant tout sur l'innovation. « Il est intéressant de voir Yili entrer sur le marché de l'eau et réaliser une véritable innovation, a déclaré M. Hall. Ce qui l'a impressionné, ce sont les avantages uniques d'INIKIN, qui garantit une pureté ultime provenant de sources d'eau volcanique vierge, et l'engagement sans faille du groupe Yili en faveur du développement durable pour ce qui est de l'application de la technologie et des pratiques de gestion.

Fidèle à sa vision d'entreprise, celle de devenir le fournisseur d'aliments sains le plus fiable au monde, Yili s'efforce toujours de répondre aux besoins des consommateurs. En 2019, l'entreprise a lancé INIKIN, une marque d'eau minérale volcanique naturelle. INIKIN propose des sources d'eau de première qualité : Arxan, connue comme l'une des barres d'oxygène naturelles de Chine, avec un taux de couverture forestière de 95, et les monts Changbai, une source d'eau minérale de grande qualité de renommée mondiale.

L'eau minérale naturelle des deux sites est soigneusement gérée dans le cadre d'une limite quotidienne d'extraction d'eau et transportée par un pipeline entièrement fermé vers les installations de fabrication situées à l'intérieur des sites des sources d'eau. Des technologies de pointe, telles que les membranes de nanofiltration biomimétiques et la stérilisation sans ozone, sont adoptées pour garantir la pureté de l'eau minérale naturelle.

M. Smit a également évoqué les pratiques durables de Yili. Il a indiqué que Yili intègre la durabilité dans ses pratiques et souhaite atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement d'ici à 2050. À l'heure actuelle, Yili collabore étroitement avec tous les intervenants de la chaîne d'approvisionnement pour atteindre cet objectif.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2547935/video_EN.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2547936/Yili_received_2024_Global_Water_Drinks_Awards.jpg

SOURCE Yili Group

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]