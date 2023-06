LONDRES, 27 juin 2023 /CNW/ - Les 21 et 22 juin, le 16e Global Dairy Congress (le congrès mondial de l'industrie laitière) a servi de plateforme autour du thème « Réinventer le secteur laitier », pour échanger des points de vue sur le développement de grande qualité de l'industrie laitière. Parmi les participants figuraient des représentants de producteurs laitiers, des universitaires, des experts et des délégués d'organisations industrielles du monde entier, dont le Dr Yun Zhanyou, vice-président du Yili Group, et le Dr Gerrit Smit, directeur général du Yili Innovation Center Europe.

Yili organise la table ronde sur l’innovation menant à un avenir plus sain, présentant ses idées sur l’importance du développement axé sur l’innovation avec des partenaires industriels

Au cours d'une séance orientée sur les possibilités à venir, le Dr Yun a insisté sur le fait que les entreprises laitières doivent accorder la priorité aux consommateurs, adopter une approche globale axée sur l'innovation et étendre la coopération mondiale afin de permettre le développement de grande qualité de l'industrie.

Piercristiano Brazzale, président de la Fédération internationale du lait (FIL), a souligné l'énorme potentiel et les débouchés en Chine, un marché émergent clé des produits laitiers. Il a présenté le congrès comme l'occasion de découvrir de façon plus approfondie les derniers développements dans l'industrie laitière chinoise, ainsi que les capacités d'innovation du Yili Group.

Richard Hall, président du CA de Zenith Global, a commencé par reconnaître le développement fulgurant de l'industrie laitière chinoise au fil des ans, et l'a félicitée d'avoir joué un rôle de premier plan à bien des égards, en particulier en matière d'innovation. Il a insisté sur sa confiance dans le potentiel de cette industrie de réaliser des progrès encore plus importants à l'avenir.

Lors de la table ronde, le Dr Yun a fait part de l'approche globale axée sur l'innovation de Yili, reposant sur la transformation et sur l'innovation numérique et technologique pour rehausser la qualité des produits, améliorer l'expérience des consommateurs et protéger leur santé.

En ce qui concerne le lien entre l'innovation technologique et la santé mondiale, le président Brazzale a mis en lumière l'importance de l'innovation en tant que moteur de la santé dans le monde entier, puisqu'elle permet aux personnes de profiter de produits et de services plus sécuritaires, plus efficaces et plus accessibles.

La Dre Judith Bryans a commenté : « Le Global Dairy Congress nous a offert une excellente occasion d'échanger des points de vue mondiaux sur l'innovation et la collaboration. Il a mis en lumière de nombreuses innovations majeures dans les secteurs du lait, de la santé et du développement durable. En particulier, ce fut merveilleux de découvrir les dernières innovations des produits laitiers en provenance de la Chine. »

L'industrie laitière a enregistré une croissance constante à l'échelle mondiale au cours des dernières années. M. Hall a déclaré : « Le monde a besoin d'une meilleure nutrition pour sa population croissante. L'industrie laitière contribuera grandement à trouver des solutions plus ciblées. »

Satine et AMBPOMIAL, deux des marques vedettes de Yili, se sont jointes au congrès de cette année en tant que commanditaires platine du lait et du yogourt, respectivement, grâce à leurs capacités d'innovation de pointe et à la grande qualité de leurs produits.

Lors du congrès, le Dr Gerrit Smit a prononcé un discours principal portant sur le rôle de l'innovation dans la santé à l'échelle mondiale, au cours duquel il a donné des détails sur la R-D de Yili et les percées technologiques réalisées par deux de ses produits : le lait pur biologique à base de lactoferrine active de Satine et la boisson gazeuse au yogourt Youqier d'AMBPOMIAL.

Dans une industrie laitière mondiale de plus en plus écologique, numérisée et intégrée, Yili continuera d'adopter une approche axée sur le consommateur et l'innovation pour offrir des produits sains qui répondent aux besoins nutritionnels des personnes tout au long de leur vie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2142043/Yili_1.jpg

SOURCE Yili Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]