Yili détient la plus grande part de marché de l'industrie laitière chinoise, et selon le rapport Asia Brand Footprint de 2021, elle est demeurée l'une des marques de biens de consommation courante préférées des consommateurs pendant six années consécutives.

La « valeur pour le consommateur » est la priorité absolue de la Vision. Ce n'est qu'en créant de la valeur pour les consommateurs qu'une entreprise peut avoir un moteur de croissance lui permettant de croître de façon continue. « En ce qui concerne les produits, les services, l'image de marque et d'autres aspects, nous devons continuer de répondre aux besoins diversifiés de tous les groupes de consommateurs », a déclaré Pan Gang. Yili continuera de prioriser la qualité et persistera dans ses efforts d'innovation afin d'offrir aux consommateurs les moyens d'adopter un mode de vie sain.

Soutenir le développement durable

Yili s'engage à assurer le développement durable tout au long de la chaîne de valeur. Plus précisément, Yili a été un pionnier de l'élaboration d'un système indépendant de suivi de l'empreinte carbone en Chine, et a publié ses lignes directrices sur les mesures de développement durable. Se plaçant à l'avant-garde du développement durable, Pan Gang a déclaré que Yili prendrait les devants pour atteindre la neutralité carbone et occuper une position de premier plan sur l'échelle d'évaluation de durabilité.

Yili a aidé à mettre fin à la pauvreté de cinq millions d'agriculteurs et a permis à ses partenaires en amont et en aval à renforcer leur croissance. Yili se consacre à la création de résultats mutuellement avantageux pour tous ses partenaires dans toute la chaîne industrielle.

Offrir un appui solide aux employés

Grâce au programme de soins aux employés de Yili, aussi connu sous le nom « programme de la pluie printanière », Yili a appuyé le perfectionnement continu des employés en leur offrant des conseils et des incitatifs professionnels et en les encourageant à adopter des idées ouvertes et créatives. Pan Gang a déclaré que Yili continuera de structurer un milieu de travail ouvert, créatif et respectueux, de renforcer la cohésion interne avec une culture plus inclusive et d'autonomiser pleinement tous les talents.

Dynamiser des opérations robustes et une croissance rapide

Les revenus d'exploitation et le bénéfice net de Yili ont augmenté plus rapidement que prévu au cours des trois premiers trimestres de 2021, ses revenus d'exploitation atteignant un niveau sans précédent de 85 milliards de yuans. La qualité des produits est un élément fondamental pour une entreprise. Yili continuera d'améliorer la compétitivité de ses produits en renforçant sa gestion de la qualité, son innovation et ses opérations numériques. De plus, Yili assurera un développement stable et solide en réalisant des performances commerciales exceptionnelles et en veillant à ce que son succès profite également aux actionnaires et aux investisseurs.

La vision proposée par Yili Group vise à aider à tracer une nouvelle voie pour le développement des entreprises à vocation sociale dans l'industrie laitière chinoise. Yili se joindra à d'autres partenaires pour offrir des aliments et des modes de vie sains aux consommateurs du monde entier.

