CHICAGO, 23 octobre 2023 /CNW/ - Les lauréats des Prix Innovation laitière de la Fédération internationale du lait (FIL) ont été officiellement annoncés lors du Sommet mondial du lait de 2023 qui s'est tenu du 16 au 19 octobre à Chicago. Yili Group a été la seule entreprise laitière mondiale à se voir décerner deux Prix Innovation laitière par la FIL. Ces prix soulignent les réalisations exceptionnelles de Yili en matière d'innovation laitière et de produits durables.

Cérémonie de remise des Prix Innovation laitière de la FIL

La campagne de Yili « Déclarez votre amour pour la Terre avec des actions : choisissez les produits d'emballage SATINE écologiquement durables, sans encre ni impression » a remporté le prix « Innovation d'emballage durable ». Les boîtes individuelles sont conçues en blanc pur sans impression à l'encre traditionnelle, et seules les informations nécessaires sur le produit sont imprimées au laser. Grâce aux bouchons faits de canne à sucre et aux boîtes extérieures des contenants de lait recyclés, on peut économiser environ 260 kg de plastique pour produire 100 000 boîtes extérieures, ce qui peut réduire considérablement la consommation de matières premières et aider Yili à ouvrir la voie au développement durable de l'industrie. Richard Walton, membre du jury des prix, a déclaré : « Les aspects d'innovation et de durabilité que Yili apporte au marché aujourd'hui sont extrêmement impressionnants. Plus particulièrement, l'emballage est magnifique, sans encre, et, de plus, il est recyclable à l'autre bout, ce qui est très impressionnant. »

Le suçon au fromage de conservation à température ambiante de Yili a remporté le prix « Innovation dans le développement de nouveaux produits axés sur la sécurité alimentaire et la nutrition des consommateurs ». En ajoutant le bifidobacterium lactis BL-99 au produit, Yili a créé une nouvelle catégorie de suçons au fromage pour les enfants, qui peuvent être conservées à température ambiante, en dépassant les limites de la logistique traditionnelle de la chaîne du froid et des ventes à basse température sur le marché. « Le suçon de fromage de conservation à température ambiante était une idée formidable que je n'avais jamais imaginée auparavant. C'est très bon et nourrissant. Les innovations de produits à température ambiante sont extraordinaires parce qu'il est maintenant possible de profiter des bienfaits des produits laitiers et même des probiotiques dans des endroits où ils n'étaient pas disponibles », a ajouté Richard Walton.

Les réalisations innovantes sont soutenues par le réseau mondial d'innovation de Yili. Jusqu'à maintenant, Yili a établi 15 centres d'innovation à l'échelle mondiale, a lancé des projets de R-D novateurs sur les aliments sains avec ses partenaires et a poursuivi la coopération en matière d'innovation avec des collèges et des universités, des institutions de recherche scientifique et des partenaires, notamment l'Institut international des sciences de la vie, l'Université et le centre de recherche de Wageningen aux Pays-Bas, l'Université de Lincoln en Nouvelle-Zélande, l'Université technique de Munich en Allemagne et l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur nationaux tels que l'Université de Pékin, l'Université de l'agriculture de la Chine, l'Université du Sichuan et l'Université du Jiangnan, dans le but de mettre en commun les connaissances pour l'innovation laitière partout dans le monde et de faciliter la coopération en matière d'innovation dans toute la chaîne industrielle.

Yili s'est engagée à adopter une approche axée sur le consommateur, à faire des découvertes et à créer des avantages concurrentiels dans les technologies de base pour faire des produits sains qui conviennent à tous les groupes de personnes, à tous les scénarios de consommation et à tous les cycles de vie.

