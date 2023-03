Yili fait l'objet d'une vérification internationale de son empreinte eau au niveau des produits et de l'organisation

QUZHOU, Chine, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le 6 mars 2023, Longyou Yili Dairy Co., Ltd., l'une des usines de lait liquide de Yili dans la province du Zhejiang, et le yogourt de style grec AMBPOMIAL de Yili ont fait l'objet d'une vérification de l'empreinte eau du Bureau Veritas. Cette vérification en fait la première usine de lait de consommation et le premier produit de yogourt de l'industrie laitière chinoise à obtenir la certification relative à l'empreinte eau conformément à la norme internationale ISO 14046.

Zhou Wenxia (à droite), vice-présidente du groupe Yili, et Han Jing, présidente de BV China, lors de la cérémonie de certification organisée dans la Yili Modern Intelligent Health Valley. (PRNewsfoto/Yili Group)

Il s'agit d'un autre jalon dans les efforts continus du groupe Yili pour mettre en œuvre des projets de conservation de l'eau et atténuer les risques de pénurie d'eau dans sa chaîne de valeur depuis la vérification de l'empreinte eau d'une usine de crème glacée en 2022.

La pénurie d'eau est une préoccupation environnementale majeure à l'échelle mondiale et fait partie des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. En effet, le monde doit assurer des prélèvements et un approvisionnement durable en eau douce pour remédier à la rareté de l'eau et réduire considérablement le nombre de personnes souffrant de la rareté de l'eau d'ici 2030.

Le groupe Yili a pris l'initiative d'explorer et d'adopter la stratégie de « faible empreinte eau » dans les industries laitière et alimentaire. En 2022, le groupe Yili a mis sur pied un comité pour la carboneutralité dirigé par le président du conseil d'administration et président de la société, Pan Gang. Le comité est également responsable de la gestion des ressources en eau du groupe, de la planification intégrée des prélèvements et de l'utilisation de l'eau, et de l'exploration de solutions novatrices pour la gérance de l'eau dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

En 2022, Yili s'est servie de son usine de Zhejiang comme projet pilote pour mener des travaux de recherche et de gestion de l'empreinte eau au niveau organisationnel (cycle de vie complet) et a fait l'objet de la vérification de l'empreinte eau du British Standards Institution. Elle est ainsi devenu la première entreprise alimentaire chinoise à obtenir la certification transparente et crédible en matière d'empreinte eau.

Le Bureau Veritas, groupe de certification de renommée mondiale établi en 1828, fonde sa vérification strictement sur la norme internationale ISO 14046 : 2014 « Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and guidelines » et ISO/ TS 14072 : 2014 « Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment » pour vérifier l'empreinte eau des produits et des usines de Yili. La déclaration de vérification révèle que la consommation d'eau s'est principalement produite dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui confirme les efforts de Yili visant à réduire l'empreinte eau dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, et fournit des lignes directrices pour assurer la coopération avec les fournisseurs afin de conserver les ressources en eau.

Pour approfondir l'analyse des zones de stress hydrique où se trouvent les installations de Yili et de ses fournisseurs, le groupe Yili a adopté l'outil Aqueduct du World Resources Institute, combiné à l'outil pour évaluer la réserve en eau utile AWARE développé par le groupe WULCA Life Cycle Initiative de PNUE-SETAC. La carte des risques de stress hydrique produite par Yili aide à formuler des objectifs de conservation de l'eau dans la chaîne de valeur et à planifier des activités ciblées, comme des projets de conservation de l'eau et des pratiques exemplaires dans ses installations. La réduction continue de l'empreinte eau des produits Yili aide à éviter la surutilisation des ressources en eau dans les zones à risque élevé.

En 2022, le groupe Yili a ciblé les régions présentant un risque élevé de stress hydrique, déterminé les possibilités d'économie d'eau et réalisé 322 projets d'économie d'eau sur l'ensemble de ses usines, impliquant divers produits comme l'eau minérale, la poudre de lait, le lait de consommation, le yogourt et les produits de crème glacée. En 2022, le pourcentage de consommation d'eau provenant de sources alternatives est de 4,07 % et les économies d'eau totales ont atteint 1,7 million de tonnes.

La gérance des ressources en eau du groupe Yili est fondée sur la plateforme de gestion numérique développée par la société. Cette plateforme permet non seulement de gérer les données de tous les prélèvements d'eau, de la consommation d'eau et du recyclage de l'eau, mais également de calculer l'empreinte eau du cycle de vie du produit selon les normes internationales. La vérification et la certification par un tiers permettront également à la plateforme numérique de fournir une base solide pour une meilleure gestion des risques liés à la gestion de l'eau.

