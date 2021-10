Selon l'annonce du Yili Group, l'entreprise s'associera à Ausnutria Dairy par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Hong Kongs Jingang Trade Holding Co., Ltd. (« Jingang »), afin de poursuivre ses démarches en matière de formules de lait pour nourrissons et de produits nutritionnels.

Jingang fera l'acquisition d'un total de 531 millions d'actions détenues par les anciens actionnaires à un prix de 10,06 $ HK par action, ce qui représente environ 30,89 % du nombre total d'actions émises par Ausnutria. En outre, Ausnutria émettra 90 millions de nouvelles actions à Jingang au prix de 10,06 $ HK par action. Si les deux transactions ci-dessus sont conclues avec succès, Jingang détiendra un total de 621 millions d'actions d'Ausnutria, représentant 34,33 % du total des actions émises par la société, faisant ainsi de Yili le plus important actionnaire unique de l'entreprise.

Un géant laitier se joint au chef de file des formules de lait de chèvre, forgeant ainsi une nouvelle alliance solide

Pan Gang, président du Yili Group, a déclaré que les deux entreprises ont beaucoup en commun et que Yili reconnaît les valeurs, le plan stratégique et l'équipe centrale d'Ausnutria. Dans les années à venir, Yili mettra pleinement à profit ses atouts en termes de taille d'entreprise, de création de marques, de canaux et de chaîne industrielle pour permettre à Ausnutria de se développer sainement à long terme.

Yan Weibin, président d'Ausnutria, a déclaré qu'un investisseur stratégique comme Yili ne créera pas seulement une synergie dans la chaîne industrielle, mais habilitera également Ausnutria en termes de gestion et de planification stratégique.

Le partenariat renforcera le leadership de Yili dans le domaine des formules de lait et facilitera l'entrée de l'entreprise sur le marché des produits nutritionnels.

Les formules pour nourrissons ayant un taux de croissance élevé et une grande valeur sont une catégorie sur laquelle Yili se concentrera et dans laquelle l'entreprise exploitera son plein potentiel à l'avenir. En août 2021, la série Jinlingguan de Yili a pris les devants parmi toutes les marques de son genre en ce qui concerne le taux de croissance de tous les canaux sur le marché chinois. Yili s'empare également d'une part croissante du marché des formules de lait de chèvre pour nourrissons. Le Jinlingguan UITSTEKEND GEITENMELK, récemment lancé, s'est démarqué par sa qualité supérieure et a enregistré une hausse des ventes atteignant 200 %.

En tant que l'un des chefs de file du marché des formules pour nourrissons, Ausnutria a saisi l'occasion offerte à travers le lait de chèvre. Kabrita, une marque de lait de chèvre maternisé lancée par Ausnutria, est devenue un produit phare sur le marché chinois des formules pour nourrissons. Ausnutria s'est taillé la première place en termes de ventes totales de lait

de chèvre maternisé à travers le monde.

Lorsque la transaction entre les deux parties sera conclue, le développement à long terme d'Ausnutria sera considérablement stimulé, ce qui accélérera les efforts de Yili pour réaliser son plan stratégique dans le domaine des formules du lait. En établissant les formules pour nourrissons comme point de départ, les deux entreprises se compléteront en termes d'achat de matières premières, de modèles de commercialisation, d'avantages géographiques et de recherche et développement.

Ausnutria a également mis en place une stratégie globale dans le domaine des produits nutritionnels tels que les compléments alimentaires, les probiotiques et les aliments destinés à des fins médicales spéciales, et elle est en train de devenir un fournisseur de produits nutritionnels et de services de santé haut de gamme couvrant tous les âges et tout le cycle de vie. À ce stade, l'intégration des ressources optimales des deux parties facilitera également l'entrée de Yili sur le marché des produits nutritionnels.

