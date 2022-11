BALI, Indonésie, 18 novembre 2022 /CNW/ - Le Sommet du G20 de 2022 se tiendra les 15 et 16 novembre à Bali, en Indonésie, sous le thème « Se rétablir ensemble, se rétablir plus fort ». Le Yili Group a été nommé partenaire laitier du Sommet du G20. La crème glacée Joyday, produite par PT Yili Indonesia Dairy, sera offerte en diverses saveurs rafraîchissantes aux participants du monde entier.

Edi Prio Pambudi, co-président indonésien du G20 et sous-ministre de la coopération économique internationale auprès du ministère coordonnateur des Affaires économiques, a souligné le soutien actif de Yili à l'événement : « La santé publique est un point central du sommet de cette année. Les produits laitiers sains et de grande qualité de Yili nous aident à vivre une vie plus saine et plus robuste, ce qui est étroitement lié au thème du sommet "Se rétablir ensemble, se rétablir plus fort". La collaboration entre Yili et le Sommet du G20 est d'une grande importance et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat. »

Pan Gang, président du conseil d'administration et président du Yili Group, a déclaré : « Le développement mondial exige une synergie mondiale. En tant que partenaire laitier du Sommet du G20, Yili continuera d'offrir ses produits sains dans le monde entier, d'encourager des modes de vie équilibrés, de soutenir le développement écologique et durable et de contribuer au développement économique mondial. »

Bâtir un monde plus sain

Ces dernières années, Yili a intensifié ses efforts pour se mondialiser. L'installation de production de la Yili Indonesia Dairy est une base de production numérique et novatrice dotée d'une technologie de pointe. La production quotidienne prévue de la première phase du projet est de 159 tonnes de produits de crème glacée.

La Yili Indonesia Dairy s'est engagée dans la coordination et le partage des ressources avec d'autres filiales de Yili dans le monde.

Renforcer la durabilité

Yili s'engage à aider les collectivités locales à bâtir une société, une économie et un environnement durables dans le cadre de ses opérations à l'étranger.

« La protection de l'environnement et le développement à faibles émissions de carbone sont nos priorités depuis le tout début. Notre objectif n'est pas seulement d'être un producteur laitier bien reconnu, mais aussi d'être un défenseur des pratiques écologiques et à faibles émissions de carbone en Indonésie », a déclaré le chef de la Yili Indonesia Dairy.

La Yili Indonesia Dairy a construit un système local de traitement des eaux usées d'une capacité quotidienne de 2 800 tonnes. Des technologies d'économie d'énergie et de réduction des émissions ont également été utilisées pour construire cette installation écologique et intelligente.

De plus, Yili a mené 14 programmes d'aide pour soutenir l'Indonésie dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19 et d'autres crises. Cette année, Yili travaille avec le Comité du G20 pour soutenir la conservation des récifs coralliens dans le parc national de Komodo.

Poursuivre les opérations localisées

En ce qui a trait à la localisation des opérations, Yili se consacre également à l'identification et au développement des talents locaux. Aujourd'hui, la Yili Indonesia Dairy compte au total 728 employés, dont 97 % sont des locaux. Elle a établi des partenariats avec plus de 100 fournisseurs locaux de grande qualité.

De plus, Yili a travaillé avec le ministère indonésien des coopératives et des PME pour lancer un programme de partenariat pour la chaîne d'approvisionnement. Des mesures de soutien allant des incitations politiques et des services technologiques à la collaboration dans la chaîne industrielle et à l'habilitation de la direction ont été mises en place pour permettre le développement sain et durable des partenaires locaux de Yili.

