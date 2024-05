Qu'il s'agisse de déneiger l'entrée, de tondre la pelouse ou de souffler les feuilles, l'entretien du jardin est entièrement autonome pour la toute première fois

OTTAWA, Ontario, 17 mai 2024 /CNW/ - Yarbo, le premier robot de jardin intelligent et polyvalent au monde pouvant servir toute l'année, annonce que son nouveau modèle 2024 peut maintenant être précommandé. Il s'agit du lancement de l'appareil électrique automatisé conçu pour l'extérieur le plus avancé actuellement qui permet d'effectuer des tâches fastidieuses au jardin et facilite l'entretien des pelouses.

Yarbo est le robot de jardin modulaire le plus novateur sur le marché. Sa polyvalence lui permet d'être une tondeuse à gazon, une souffleuse à neige, une souffleuse à feuilles, un robot de patrouille de sécurité, un assistant de jardin et plus encore avec ses différents modules qui peuvent répondre à plus de 20 demandes différentes d'entretien de jardin.

Cette nouvelle version du robot Yarbo Core mis à jour comprend un système modulaire à l'avant et à l'arrière permettant de fixer jusqu'à deux modules Yarbo à la fois pour obtenir une efficacité et des fonctionnalités accrues ainsi que des capacités de navigation et de technologie intelligente améliorées.

à la fois pour obtenir une efficacité et des fonctionnalités accrues ainsi que des capacités de navigation et de technologie intelligente améliorées. Le module de souffleuse à neige peut maintenant s'attaquer à jusqu'à 30 cm (12 po) de neige, comprend une chute métallique qui la rend plus résistante et dispose de deux caméras offrant une plus grande précision et une meilleure perception de la profondeur lors de l'identification des obstacles.

La tondeuse peut couper jusqu'à 80 ares par jour. Elle peut entretenir 2,5 ha de pelouse, remorquer 1,6 kg (3 500 livres) et sa hauteur de coupe du gazon est réglable de 3 à 10 cm (1,2 à 4 po). Ses accessoires de bordures et de taille peuvent être fixés de chaque côté du module.

« Yarbo rend l'entretien des pelouses facile! En échange d'un investissement ponctuel, Yarbo vous offre une vie entière soulagée des travaux extérieurs éreintants. Contrairement à d'autres appareils électriques, les gens n'ont besoin que d'un robot Yarbo Core qui utilise une batterie lithium-ion pour effectuer des tâches tout au long de l'année, explique Kenneth Kohlmann, cofondateur de Yarbo. »

Le robot de base et les nouveaux modules peuvent être précommandés sur le site Web de Yarbo à un tarif réduit. Si vous les achetez en lots, le coût des outils Yarbo est moindre.

Pour en savoir plus sur Yarbo, consultez le site www.yarbo.com. Pour lire le dossier de presse de Yarbo, cliquez ici.

À propos de Yarbo

Yarbo est le premier robot de jardin polyvalent au monde, conçu pour répondre à plus de 20 types de demandes d'entretien de jardin. Les caractéristiques de base de ce robot entièrement autonome comprennent l'entretien du jardin, quelle que soit la saison, une conception modulaire, des capacités de connectivité des données, la recharge sans fil, la planification intelligente d'itinéraires, la commande d'applications et une télécommande ainsi que l'évitement intelligent d'obstacles de nouvelle génération grâce à une technologie brevetée de navigation et de positionnement précis. Cette combinaison offre aux amateurs de jardin des options polyvalentes et faciles pour rendre l'entretien de leur jardin sans stress et autonome.

