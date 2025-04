NEW YORK, 20 avril 2025 /CNW/ - Yarbo , le premier robot de jardin intelligent polyvalent au monde à fonctionner toute l'année, a conclu avec succès sa ronde de financement de série B, recueillant environ 27 millions de dollars américains. Le cycle a été soutenu par un groupe d'investisseurs stratégiques et financiers, renforçant la vision de Yarbo de réinventer la façon dont le monde gère le travail en plein air - une saison à la fois.

Yarbo Modules

Cette nouvelle injection de capitaux renforcera la capacité de Yarbo à accroître la production de masse, à améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à approfondir les investissements en recherche et développement, ce qui accélérera l'optimisation et l'itération des produits. L'entreprise prévoit également d'accélérer l'acquisition de talents, de renforcer les liquidités et d'aller de l'avant avec la planification préalable à un appel public à l'épargne, alors qu'elle vise l'expansion mondiale et le leadership à long terme sur le marché.

Une décennie d'innovation, un jardin à la fois

Fondée en 2015, Yarbo a commencé sa vie sous le nom de Snowbot, ciblant la tâche tristement difficile de déneigement, un problème de longue date pour les propriétaires. Depuis, l'entreprise a évolué. Marque de robotique spécialisée lors de ses premiers pas, elle est devenue un chef de file mondial de l'automatisation extérieure, qui exerce désormais ses activités sous le nom de Yarbo.

Grâce à sa conception modulaire signature « 1+N », Yarbo offre une fonctionnalité tout au long de l'année, alimentée par un robot intelligent de base et une famille croissante de modules interchangeables. Qu'il s'agisse de déneigement en hiver, de tonte de pelouse en été ou de soufflage des feuilles en automne, Yarbo est devenu un nom familier pour ceux qui préfèrent se détendre dans leur jardin plutôt que de l'entretenir.

En 2022, la campagne de financement participatif de Yarbo a recueilli plus de 3,45 millions de dollars américains, et en 2024, sa propre campagne de précommande complète directe aux consommateurs a généré plus de 6 000 commandes. Compte tenu de la croissance continue, Yarbo s'attend à une croissance des ventes 4 à 5 fois supérieure en 2025, soutenue par une expansion en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie.

Le nouveau module de tondeuse approche de la production de masse

À la suite du lancement d'une tondeuse robotisée et d'une vente printanière en direct couronnés de succès au début du mois d'avril, où Yarbo a transféré 702 unités au total, dont 284 tondeuses, et a réalisé des ventes de plus de 850 000 $ en 2 heures, le nouveau module de tondeuse approche rapidement de la production de masse.

Conçue pour s'attaquer aux bords, aux endroits étroits et à d'autres zones que votre tondeuse ne peut pas atteindre, ce nouveau module de tondeuse élargit les capacités de Yarbo au printemps et en été, complétant parfaitement les modules de souffleuse et de tondeuse de pelouse.

L'expansion modulaire de Yarbo ne s'arrête pas là. De futurs modules sont en cours d'élaboration pour couvrir des tâches comme la pulvérisation granulaire ou liquide, le déplacement de vos poubelles sur le trottoir, le recueil des déchets des chiens et même la récolte des fruits. Tout cela sans changer le robot central. Le but? Un écosystème de jardin complet, « 1+N », qui répond à toutes les demandes saisonnières et fait des travaux dans le jardin une relique du passé.

L'avenir des travaux de jardin est modulaire

Après une présentation bien accueillie au CES 2025, Yarbo continue de tirer parti de ses dernières innovations en matière de produits, notamment :

Mode « Follow Me » - Laissez Yarbo vous localiser visuellement et vous suivre, en fonctionnement mains libres.

- Laissez Yarbo vous localiser visuellement et vous suivre, en fonctionnement mains libres. Capacité de tirage de 3 500 lb - Oui, vraiment. Du bois de chauffage aux chariots de jardin.

- Oui, vraiment. Du bois de chauffage aux chariots de jardin. Conception à remplacement rapide - Changez les pistes, les antennes ou les modules en moins de 5 minutes.

- Changez les pistes, les antennes ou les modules en moins de 5 minutes. Centre de données alimenté par Halow - Meilleure connectivité, signal plus fort, couverture plus large.

Qu'il s'agisse de nettoyer les feuilles, de tailler les bords des pelouses ou de préparer votre jardin pour un barbecue estival, Yarbo est le compagnon robotique qui vous accompagne chaque saison en extérieur. L'avenir semble encore plus beau (et beaucoup moins éreintant) pour les propriétaires de jardin partout dans le monde.

Souhaitez-vous découvrir Yarbo par vous-même? Nous sommes heureux d'organiser des unités de test pour les médias, des démonstrations de produits et des entrevues pour montrer à quel point les travaux effectués au printemps dans le jardin peuvent être faciles. Yarbo recrute activement des distributeurs en Amérique du Nord et en Europe. Les personnes intéressées peuvent envoyer un courriel à [email protected] ou consulter https://r.yarbo.com/4aloFpS www.yarbo.com/become-a-dealer .

Pour en savoir plus sur Yarbo, consultez le site https://r.yarbo.com/4bF8fcY www.yarbo.com .

À propos de Yarbo

Yarbo est le premier robot de jardin polyvalent au monde, conçu pour répondre à plus de 20 types de demandes d'entretien de jardin comme le déneigement, la tonte de pelouse, le soufflage des feuilles et plus encore. Les caractéristiques de base de ce robot entièrement autonome comprennent l'entretien du jardin, quelle que soit la saison, une conception modulaire, des capacités de connectivité des données, la recharge sans fil, la planification intelligente d'itinéraires, la commande d'applications et une télécommande ainsi que l'évitement intelligent d'obstacles de nouvelle génération grâce à une technologie brevetée de navigation et de positionnement précis. Cette combinaison offre aux amateurs de jardin des options polyvalentes et faciles pour rendre l'entretien de leur jardin sans stress et autonome. Fondée en 2015, Yarbo a pour mission de créer de la valeur et de faire une différence dans la vie des gens en étant le principal fournisseur mondial d'équipements de plein air intelligents.

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec :

Kathy Zhang

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2667215/Yarbo_Modules.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2667217/Yarbo_Logo.jpg

SOURCE Yarbo