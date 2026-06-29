xTool lance l'imprimante O1 Omni : La première imprimante de bureau tout-en-un au monde pour pratiquement n'importe quel matériau

Avec une ouverture des précommandes le 29 juin, le modèle O1 combine une polyvalence 4-en-1, la technologie de vision Pixel-Scan🅪 et des ensembles à haut retour sur investissement pour redéfinir la production créative

MOUNTAIN VIEW, Californie, 29 juin 2026 /CNW/ -- xTool, un chef de file mondial de la technologie innovante de fabrication numérique, a lancé aujourd'hui la phase de précommande mondiale de son imprimante xTool O1 Omni très attendue. Cette fenêtre de prélancement exclusive introduit une toute nouvelle catégorie de matériel destinée aux marchés créatifs et commerciaux : la première véritable « imprimante universelle » au monde. Guidé par le slogan « From Rigid to Fabric. Print It All » (Des supports rigides aux textiles. Imprimez tout), ce système paré pour l'avenir redéfinit complètement la production de bureau.

xTool lance l’imprimante O1 Omni : du rigide au tissu. Imprimez tout.

Le pionnier de la catégorie -- Un système pour imprimer n'importe quoi

Depuis des années, les créateurs sont pénalisés par des flux de travail fragmentés, contraints d'acheter des machines séparées à usage unique pour les supports rigides et les textiles. L'imprimante xTool O1 Omni brise ces limites en établissant une toute nouvelle catégorie de matériel. En fusionnant nativement les technologies d'impression UV, DTG, DTF et UV DTF dans un écosystème de bureau unique, elle comble de manière fluide le fossé historique entre la personnalisation sur supports rigides et l'impression sur textile.

Cette capacité d'« imprimer n'importe quoi » est mise en œuvre grâce à une architecture à double tête d'impression flexible et innovante. Les créateurs peuvent configurer le système pour une impression UV double afin de débloquer des effets multicouches avancés et des vitesses de production accélérées, ou choisir la configuration hybride UV + textile pour maîtriser simultanément des supports totalement différents. De l'impression de motifs complexes sur bois, acrylique, verre et métal à la personnalisation directe de vêtements ou à la génération de décalcomanies de transfert UV DTF complexes, l'imprimante O1 permet aux utilisateurs d'imprimer sur pratiquement n'importe quelle surface imaginable.

Une performance industrielle alimentée par l'intelligence

Pour transformer la production industrielle lourde en une expérience de bureau simplifiée, xTool a équipé l'imprimante O1 d'un mélange sans compromis de capacités matérielles, de logiciels avancés et d'écosystèmes de sécurité intelligents :

Système de vision Pixel-Scan™ : En combinant l'altimétrie laser linéaire et le balayage CIS, ce système garantit une précision irréprochable. Une mise au point automatique guidée par laser détecte le point le plus élevé d'un objet pour assurer une hauteur d'impression parfaite et éliminer les collisions avec la tête d'impression. Contrairement aux caméras « œil de poisson » traditionnelles qui produisent des images déformées, le balayage CIS sans distorsion en format 1:1 offre des balayages haute définition à courte distance, sans aucune zone morte, permettant un flux de travail « poser et imprimer » sans gabarit. Associé à l'accessoire rotatif, il permet une modélisation 3D automatisée pour 90 % des gobelets grand public, offrant une prévisualisation de design en format 1:1 sans équivalent.

En combinant l'altimétrie laser linéaire et le balayage CIS, ce système garantit une précision irréprochable. Une détecte le point le plus élevé d'un objet pour assurer une hauteur d'impression parfaite et éliminer les collisions avec la tête d'impression. Contrairement aux caméras « œil de poisson » traditionnelles qui produisent des images déformées, le offre des balayages haute définition à courte distance, sans aucune zone morte, permettant un flux de travail sans gabarit. Associé à l'accessoire rotatif, il permet une pour 90 % des gobelets grand public, offrant une prévisualisation de design en format 1:1 sans équivalent. Matériel et écosystème polyvalents à deux têtes : En tant que moteur principal de la puissance brute de la machine, l'architecture à deux têtes extensible permet un bond considérable en matière de productivité par rapport aux produits concurrents de même catégorie, offrant des vitesses d'impression nettement plus élevées et un débit inégalé. Le modèle Dual-Head UV Edition tire parti de cette vitesse tout en prenant en charge des encres blanches flexibles, souples/dures spécialisées et des encres fluorescentes (néons) vibrantes pour les effets de lumière noire . Le modèle UV + Fabric Edition est doté d'un système certifié OEKO-TEX® qui prend en charge les flux de travail DTG et DTF, permettant ainsi de survivre à plus de 50 lavages sans décoloration. Un riche écosystème d'accessoires, y compris un accessoire rotatif, un plateau DTG et l'intégration de laminateurs, maximise l'utilité du matériel.

En tant que moteur principal de la puissance brute de la machine, l'architecture à deux têtes extensible par rapport aux produits concurrents de même catégorie, offrant des vitesses d'impression nettement plus élevées et un débit inégalé. Le modèle tire parti de cette vitesse tout en prenant en charge des encres blanches flexibles, souples/dures spécialisées et des . Le modèle est doté d'un système certifié OEKO-TEX® qui prend en charge les flux de travail DTG et DTF, permettant ainsi de survivre à plus de 50 lavages sans décoloration. Un riche écosystème d'accessoires, y compris un accessoire rotatif, un plateau DTG et l'intégration de laminateurs, maximise l'utilité du matériel. Écosystème logiciel xTool Studio : Le flux de travail axé sur l'intelligence artificielle comprend un flux de travail fluide laser + UV , qui permet aux utilisateurs de découper au laser une pièce et de la déplacer vers l'imprimante O1, où le logiciel reconnaît et aligne automatiquement l'impression avec zéro réétalonnage manuel. Sa fonction de reconnaissance des contours par IA identifie instantanément les formes irrégulières pour « remplir » parfaitement les motifs tout en évitant automatiquement les zones vides (par exemple les découpes pour caméra). Il prend également en charge une bibliothèque de plus de 2 000 textures pour des effets de relief 3D de 7 mm et un générateur 3D lenticulaire pour des effets 3D visibles à l'œil nu très accrocheurs.

Le flux de travail axé sur l'intelligence artificielle comprend un , qui permet aux utilisateurs de découper au laser une pièce et de la déplacer vers l'imprimante O1, où le logiciel reconnaît et aligne automatiquement l'impression avec zéro réétalonnage manuel. Sa identifie instantanément les formes irrégulières pour « remplir » parfaitement les motifs tout en évitant automatiquement les zones vides (par exemple les découpes pour caméra). Il prend également en charge une pour des effets de relief 3D de 7 mm et un pour des effets 3D visibles à l'œil nu très accrocheurs. Sécurité écoresponsable et entretien automatisé : Conçue pour une production sans tracas, l'imprimante O1 utilise des encres non reprotoxiques certifiées GREENGUARD et un système de filtration de l'air intégré avancé pour éliminer les odeurs dans les studios résidentiels. Pour éliminer le stress lié à la maintenance, SmartCycle🅪 2.0 automatise l'entretien courant afin de prévenir les obstructions, et offre une autonomie de 14 jours sans intervention, permettant à l'utilisateur de s'absenter en toute sérénité et de retrouver une machine prête à fonctionner à son retour.

L'investissement matériel par excellence pour les entreprises, les concepteurs et les fabricants

L'imprimante O1 Omni repose sur une vision simple : une idée géniale ne doit pas être limitée par un seul matériau, un seul type de produit ou une seule machine. En démocratisant la performance industrielle et en ramenant des capacités de studio professionnel au prix d'un ordinateur portable haut de gamme, xTool a créé l'investissement créatif et commercial ultime de 2026, spécialement conçu pour résoudre les problèmes distincts de trois grandes communautés de créateurs :

Pour les petites entreprises : Elle ouvre la voie à une augmentation exponentielle des gammes de produits vendables et à des occasions de revenus à marge plus élevée, toutes générées par une conception numérique unique.

Elle ouvre la voie à une augmentation exponentielle des gammes de produits vendables et à des occasions de revenus à marge plus élevée, toutes générées par une conception numérique unique. Pour les concepteurs : Elle traduit de façon transparente des œuvres numériques complexes en produits physiques tangibles et de haute fidélité, y compris des articles durs, des vêtements, des autocollants personnalisés, des emballages de qualité supérieure et des cadeaux sur mesure.

Elle traduit de façon transparente des œuvres numériques complexes en produits physiques tangibles et de haute fidélité, y compris des articles durs, des vêtements, des autocollants personnalisés, des emballages de qualité supérieure et des cadeaux sur mesure. Pour les fabricants : Elle débloque de toutes nouvelles dimensions créatives, ajoutant une polyvalence pleine couleur, des textures multidimensionnelles et une liberté complète de matériau à leur ensemble d'outils de fabrication existant.

Afin de répondre parfaitement aux besoins de production spécifiques et aux objectifs de mise à l'échelle de ces divers groupes d'utilisateurs, xTool lance trois configurations axées sur la valeur : le modèle d'entrée de gamme UV Edition (1 699 $ en précommande / 2 499 $ en PVC), la Dual-Head UV Edition optimisée pour les effets (2 699 $ en précommande / 3 299 $ en PVC) et le modèle hybride multicatégorie ultime UV + Fabric Edition (2 799 $ en précommande / 3 499 $ en PVC).

Détails sur les précommandes et la disponibilité

La phase exclusive de précommande avec acompte débute officiellement le 29 juin. Pour une durée limitée, les clients peuvent verser un acompte de 50 $ afin de bénéficier de ces importantes réductions de lancement sur le prix de vente conseillé (PVC), ainsi que d'un pack bonus spécial d'une valeur de 459 $. Le lancement mondial officiel et la phase de paiement finale de l'imprimante xTool O1 Omni sont prévus le 15 juillet.

Pour découvrir les avantages exclusifs de la précommande ou réserver votre appareil, veuillez visiter le site Web officiel de xTool.

À propos de xTool

xTool est une marque mondiale de technologie grand public haut de gamme qui permet de transformer les créations numérique en créations physiques. En tant que plus grand innovateur mondial et celui connaissant la croissance la plus rapide dans le domaine des graveurs laser, xTool propose un écosystème complet d'outils créatifs personnels basés sur le laser, d'imprimantes de matériaux, de logiciels faciles à utiliser, d'accessoires et de consommables. Grâce à ces innovations, xTool permet aux créateurs de transformer leur imagination en réalisations porteuses de sens, qui procurent une satisfaction émotionnelle, un succès commercial et un accomplissement personnel. Pour en savoir plus, visitez xtool.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3000496/20260625_135736.jpg

SOURCE xTool

CONTACT : Angelina Wang, responsable des relations publiques chez xTool, Courriel : [email protected]