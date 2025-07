SANTA CLARA, Californie, 10 juillet 2025 /CNW/ -- xTool, un chef de file de premier plan dans l'industrie de la découpe et de la gravure laser, a lancé le F2 Ultra, le premier dispositif alimenté par l'IA de gravure laser à deux sources (MOPA - 60 w, diode - 40 w) au monde. Conçu pour transformer la production créative des petites entreprises et des fabricants indépendants, le F2 Ultra intègre des fonctions axées sur l'IA qui simplifient les flux de travail de conception et augmentent l'efficacité tout en offrant une compatibilité des matériaux, une sécurité et une rapidité sans précédent.

xTool F2 Ultra - Le laser double le plus puissant avec IA

Le F2 Ultra est propulsé par la technologie laser MOPA (maître oscillateur et amplificateur de puissance), qui offre une plus grande flexibilité, une plus grande précision et une plus grande compatibilité des matériaux que les lasers à fibre traditionnels. Avec une largeur et une fréquence d'impulsion réglables, la technologie laser MOPA permet la gravure en profondeur et le gaufrage 3D sur divers matériaux, ainsi que la gravure de couleurs complexes sur du métal qui révèle plus de 100 teintes dynamiques. Jumelée au laser à diode, cette configuration à deux sources incarne vraiment le concept « une seule machine pour tout », permettant aux utilisateurs de découper et de graver sur presque tous les matériaux, améliorant ainsi les possibilités créatives et les offres de produits.

Le F2 Ultra est également le premier système laser MOPA amélioré par l'IA, qui simplifie les flux de travail laser pour les utilisateurs de tout niveau de compétence. L'IA identifie automatiquement les matériaux et applique les paramètres optimaux en un seul clic. La fonction intégrée AI Design convertit les croquis de base en fichiers prêts à graver avec des aperçus 3D. Ses deux caméras de 48 mégapixels, appelées « AI Eyes », offrent une précision en temps réel de 0,2 mm, ce qui simplifie l'alignement et favorise l'économie de matériaux.

Avec des vitesses allant jusqu'à 15 000 mm/s, le F2 Ultra réduit considérablement le temps de production. Une zone de travail 115 % plus grande que celle des dispositifs lasers MOPA typiques permet de prendre en charge des objets plus grands et facilite le traitement des tâches en lot. Des fonctions comme Smart Fill et Auto Streamline Conveyor améliorent l'efficacité, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui mettent à l'échelle leur production sans compromettre la qualité ou la précision. Conçu dans un souci de sécurité, le F2 Ultra est doté d'une structure entièrement fermée avec un boîtier amélioré et des couches de protection pour prévenir les fuites laser. La conception scellée contient des émanations et réduit les perturbations, ce qui rend le système idéal pour les studios, les foires et les lieux publics de vente au détail.

Au moment où les industries se tournent vers des solutions intégrées qui mettent l'accent sur l'expérience utilisateur et l'excellence opérationnelle, le F2 Ultra de xTool se démarque à l'intersection de l'innovation et de l'aspect pratique, incarnant la mission de la marque qui consiste à « donner un sens concret à la créativité ». Il offre des applications illimitées, des cadeaux personnalisés lors de foires artisanales aux personnalisations de qualité professionnelle dans les espaces de fabrication, tout en accordant la priorité à la sécurité à chaque étape du processus créatif.

