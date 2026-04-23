SANTA CLARA, Californie, le 23 avril 2026 /CNW/ - xTool, un leader mondial dans le domaine des outils créatifs innovants, ainsi que des graveurs et découpeurs laser, présente le xTool WonderPress : La première presse à chaud 3D avec créativité interchangeable. En inaugurant un tout nouveau processus de création artisanale, ce Heat Creative Hub modulaire 5-en-1 va bien au-delà des presses à chaud traditionnelles. En passant facilement d'un module à l'autre (presse à chaud, mise en forme 3D et four de création), les créateurs obtiennent instantanément cinq techniques professionnelles, avec des résultats de qualité professionnelle et des possibilités infinies, au sein d'un seul appareil au format compact.

La première presse à chaud 3D automatique avec créativité modulable (PRNewsfoto/xTool)

L'ingéniosité de WonderPress réside dans sa conception de base à changement rapide et sans outil, transformant sans effort trois modules distincts en cinq fonctionnalités principales :

Module de presse à chaud : Propose une presse à chaud 2D automatique de qualité professionnelle pour le vinyle de transfert thermique (HTV), le DTF et la sublimation. Les stylos de positionnement laser, disponibles en option, garantissent un alignement sans effort et impeccable, accélérant considérablement la cadence de production commerciale.

de qualité professionnelle pour le vinyle de transfert thermique (HTV), le DTF et la sublimation. Les stylos de positionnement laser, disponibles en option, garantissent un alignement sans effort et impeccable, accélérant considérablement la cadence de production commerciale. Module de mise en forme 3D : Utilise une aspiration par le vide de qualité industrielle (-90 kPa) pour mettre en œuvre deux techniques distinctes. Le thermoformage permet aux créateurs de reproduire des formes 3D en quelques secondes pour créer des moules sur mesure, tandis que la Sublimation 3D permet d'appliquer sans effort des motifs aux couleurs vives sur des objets courbes, comme des coques de téléphone et des badges.

permet aux créateurs de reproduire des formes 3D en quelques secondes pour créer des moules sur mesure, tandis que la permet d'appliquer sans effort des motifs aux couleurs vives sur des objets courbes, comme des coques de téléphone et des badges. Module du four de création : Offre un environnement propre pour le traitement thermique créatif (rétraction de plastique, durcissement de pâte polymère ou sublimation sur tasses) et le durcissement professionnel DTF. Équipé du purificateur composite à 3 couches leader du secteur de xTool, avec un filtre HEPA H13 qui piège les particules jusqu'à 0,3 micron -- idéal pour une utilisation en intérieur. Associé au module de presse à chaud, il crée un flux de travail Cure & Press homogène pour les entreprises du secteur de l'habillement : polymérisez la poudre DTF dans le four, puis appliquez-la immédiatement avec la presse.

WonderPress est conçu pour des résultats irréprochables en une seule pression, sans décollement. En doublant la densité des éléments chauffants, il assure une chaleur ultra-homogène et une adhérence de bord à bord, garantissant une constance thermique professionnelle du centre jusqu'aux coins. Son système de haute précision permet d'exercer une force pouvant atteindre 100 kg (220 lb), par paliers de 1 kg. Son généreux dégagement en hauteur de 75 mm (3 pouces) permet de traiter sans effort des sweats à capuche épais et des décorations volumineuses. Le bouton rotatif haute précision et l'écran éclatant de 1,8 pouce, combinés à la bibliothèque de préréglages de matériaux, rendent l'appareil accessible aux débutants tout en répondant aux exigences rigoureuses des petites et moyennes entreprises (PME).

De plus, WonderPress agit comme un « Creative Multiplier » qui sublime tous les outils d'un atelier de création moderne. Qu'il s'agisse d'ajouter de la dimension 3D ou de transformer les textures de surface des projets découpés au laser, d'accélérer la production de masse pour les imprimantes 3D ou de servir de « station de finition » ultime pour les imprimantes DTF et de sublimation, l'appareil s'intègre parfaitement à tout flux de travail existant. Grâce à Atomm, la plateforme de xTool dédiée aux créateurs, les utilisateurs débloquent des générateurs intégrés, des milliers de fichiers prêts à l'emploi et des outils de conception alimentés par l'IA, afin d'accélérer l'expression créative et la production.

Grâce à sa conception modulaire révolutionnaire, WonderPress est bien plus qu'un simple équipement : il apporte un nouveau style de vie créatif à tout bureau. Parfait pour les tenues personnalisées, la décoration intérieure, les activités familiales stimulantes et les ateliers de création, il s'intègre harmonieusement au quotidien. Conçu pour répondre à toutes les ambitions, il permet aux créateurs aguerris d'aller au-delà des projets plats et basiques ; permet aux PME artisanales de produire des articles faits main personnalisés et à haute valeur ajoutée ; et fournit aux entreprises de l'habillement des flux de travail efficaces, de qualité et évolutifs. En fin de compte, WonderPress invite les créateurs du monde entier à jouer avec la chaleur et à créer bien au-delà de la presse.

Disponibilité et prix

Le xTool WonderPress sera officiellement lancé sur Kickstarter le 28 avril 2026 à 21 h 00 (heure de l'Est). La période de réservation se termine le même jour à 3 h 00 (heure de l'Est). En amont de la campagne, les créateurs peuvent dès maintenant visiter le site Web de xTool Canada pour découvrir le produit et verser un acompte de 10 $ CA. Ce montant sera entièrement déduit du prix d'achat final. Cette réservation permet de verrouiller le prix de lancement exclusif à partir de 389 $ CA (prix suggéré MSRP de 599 $ CA).

À propos de xTool

xTool est une marque mondiale de technologies grand public haut de gamme, dédiée à la concrétisation de la création numérique vers le physique. En tant que leader mondial et acteur à la croissance la plus rapide dans le domaine de la gravure laser, xTool propose un écosystème complet d'outils de création personnelle par laser, d'imprimantes pour matériaux, de logiciels conviviaux, d'accessoires et de consommables. Grâce à ces innovations, xTool permet aux créateurs de transformer leur imagination en créations significatives qui procurent un épanouissement émotionnel, un succès commercial et un accomplissement personnel. Pour en savoir plus, consultez ca.xtool.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2963444/image.jpg

SOURCE xTool

CONTACT : Relations publiques de xTool , [email protected]