IRWINDALE, Californie, 15 avril 2024 /CNW/ - En l'honneur du Mois mondial de la sensibilisation à l'autisme, xTool une marque de découpe et de gravure au laser de premier plan, ainsi que sa société mère Makeblock , ont lancé un programme visant à renforcer l'expression artistique des personnes atteintes d'autisme. La marque et l'entreprise se sont engagées à faire don de 50 machines aux enfants, aux familles et aux organisations de la communauté autiste. Ce geste souligne leur dévouement à favoriser un changement positif par le biais de la créativité et de l'innovation.

« Reconnaissant les défis uniques que rencontrent les personnes atteintes d'autisme, xTool a exploité le pouvoir de l'art pour favoriser la communication et réduire les écarts. Nos produits permettent aux enfants autistes de transformer des objets de tous les jours en œuvres d'art, en utilisant des outils comme la gravure au laser et la sérigraphie. « Non seulement cela nourrit leur passion artistique, mais cela renforce leur confiance en eux et leurs compétences de la vie courante », a déclaré Jasen Wang, chef de la direction de xTool.

Le premier don remonte au début 2024, lorsque xTool a collaboré avec le camp d'art gratuit Focus Comics destiné aux enfants atteints de troubles du spectre autistique, en faisant don de machines laser pour faire connaître aux enfants la joie de la création. Voyant leur bonheur, xTool et Makeblock ont lancé la campagne Hello à l'occasion du Mois de la sensibilisation à l'autisme d'avril pour que ces bénéfices touchent un plus grand nombre. « Hello encourage un environnement inclusif, en aidant les minorités à forger des liens grâce à la créativité.

La campagne « Hello » invite les personnes autistes, les familles, les communautés et les institutions à présenter une demande sur le site web officiel de xTool du 2 au 30 avril pour obtenir l'une des machines suivantes :

Découpeur laser à diode fermé xTool S1 : Un appareil laser à diode fermé de 40 W de catégorie I à sécurité certifiée doté de caractéristiques de sécurité avancées, permettant une exploration sécuritaire et créative.

: Un appareil laser à diode fermé de 40 W de catégorie I à sécurité certifiée doté de caractéristiques de sécurité avancées, permettant une exploration sécuritaire et créative. Imprimante de sérigraphie xTool : Un produit pionnier qui combine la gravure laser à la technologie traditionnelle de sérigraphie, simplifiant le processus et le rendant accessible aux personnes atteintes d'autisme pour qu'elles puissent s'exprimer par le biais de couleurs vibrantes.

: Un produit pionnier qui combine la gravure laser à la technologie traditionnelle de sérigraphie, simplifiant le processus et le rendant accessible aux personnes atteintes d'autisme pour qu'elles puissent s'exprimer par le biais de couleurs vibrantes. Robot de codage mBot Neo : Les kits robotiques de Makeblock permettent aux personnes atteintes d'autisme d'acquérir des compétences motrices, de développer leur pensée analytique et d'améliorer leurs aptitudes de travail en équipe grâce à des activités de construction et de codage stimulantes.

xTool s'engage à créer un monde où les personnes atteintes d'autisme pourront se faire entendre et libérer leur potentiel. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de xTool à propager le soin, à susciter l'inspiration et à permettre à d'innombrables personnes de s'exprimer, de surmonter leurs difficultés et de découvrir la satisfaction du travail bien accompli. Dans une perspective d'avenir, la marque s'est engagée à continuer d'investir pour faire une différence, apporter le plaisir de la création à davantage de personnes et favoriser une communauté inclusive où chacun puisse s'épanouir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2385771/xTool_Makeblock.jpg

SOURCE xTool

Renseignements: CONTACT : Société : XTL US INC., Adresse : 16035 ARROW HIGHWAY, IRWINDALE, Californie 91706, États-Unis, Tél. avant-vente : +1 (970) 638-7030; Courriel : [email protected]