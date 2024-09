IRWINDALE, Californie, le 18 sept. 2024 /CNW/ - xTool, un pionnier en plein essor et un chef de file mondial de l'industrie de la découpe et de la gravure laser, est ravi de célébrer son 4e anniversaire avec sa communauté de 255 000 utilisateurs. Pour souligner cette étape importante, xTool lance le P2S, le plus récent appareil de découpe laser de bureau au CO2, ainsi qu'une vente massive aux prix les plus bas de l'année, sans avoir à attendre le Vendredi fou.

Vente du 4e anniversaire de xTool

Établie en 2020, xTool se consacre à la création d'un écosystème axé sur l'utilisateur qui soutient sa communauté de toutes les façons possibles. Cet écosystème comprend des machines de haute qualité, le logiciel de conception graphique tout-en-un xTool Creative Space, des tutoriels approfondis et deux plateformes stimulantes pour les créateurs : DesignFind.com et CustomThings.com.

Stimulée par une innovation incessante, xTool a lancé neuf machines laser hautement concurrentielles, chacune conçue pour repousser les limites de la fonctionnalité et de l'application et améliorer l'expérience utilisateur. L'engagement de la marque à l'égard de l'innovation est une fois de plus démontré par l'introduction du P2S, un modèle amélioré en fonction des nombreux commentaires des utilisateurs de P2.

Le P2S est doté d'un nouveau moteur aspirateur qui augmente l'efficacité de l'échappement jusqu'à 200 %, de pompes à air à cylindre double pour une stabilité du débit d'air double, et d'une solution d'alignement de la trajectoire optique optimisée pour une configuration plus facile, que les débutants peuvent maîtriser en seulement cinq minutes. Grâce à ces progrès, le meilleur appareil de découpe laser au CO2 devient encore meilleur, établissant une nouvelle norme dans l'industrie.

En plus de fournir des outils de premier plan, xTool est profondément engagé envers les soins communautaires et la responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Au fil des ans, xTool a participé à diverses initiatives de RSE, allant des campagnes axées sur la sécurité au soutien des petites entreprises en passant par la contribution à l'expression artistique de la communauté autiste. Ces efforts reflètent la mission plus vaste de xTool d'enrichir l'expérience créative pour tous, en veillant à ce que les personnes aient les outils et le soutien nécessaires pour concrétiser leurs idées.

Dans le cadre du carnaval, xTool offre ses meilleures offres de 2024, aussi formidables que le Vendredi fou. Cet événement offre une occasion unique aux créateurs actuels et potentiels d'élargir leurs trousses d'outils et de vivre le plaisir de la création, avec des rabais allant jusqu'à 65 %, des économies cumulables allant jusqu'à 500 $, la possibilité d'un remboursement de 100 % de la commande et plus encore. Avec le slogan d'anniversaire « Stay Creative, 4ever! », xTool continue de nourrir une communauté créative sans limites et inclusive.

Pour vous joindre à la fête et découvrir d'autres surprises, visitez xTool.com.

