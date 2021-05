PÉKIN, 17 mai 2021 /CNW/ - State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., une filiale de l'exploitant du réseau d'État chinois, a aidé le Jiangsu, une province côtière de l'est de la Chine, à donner naissance à un nouveau type de système d'alimentation écologique visant à favoriser le développement économique à faibles émissions de carbone dans la province.