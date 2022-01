La ville a intégré la culture de la glace et de la neige à son économie; elle offre une gamme d'activités sur le thème de la glace et la neige faisant la promotion du tourisme, de l'art, de la mode, de l'économie et du commerce, et des sports.

En plus de figurer au premier rang du classement des 10 plus importantes villes chinoises dans le secteur du tourisme axé sur la glace et la neige en 2021, Harbin a transformé le secteur en un moteur visible de l'économie locale, donnant une nouvelle vigueur aux secteurs de l'économie, du commerce, de la culture et des sports de la ville.

Par exemple, le Harbin Ice and Snow World, qui a été fondé en 1999 comme endroit de divertissement décontracté pour les résidents pendant l'hiver, est devenu une attraction touristique populaire intégrant les coutumes populaires, le tourisme, la culture et les secteurs connexes.

Cet hiver, le parc sur le thème des Jeux olympiques d'hiver a créé plusieurs milliers d'emplois saisonniers pour la population locale. Après la plantation estivale, la fabrication de sculptures sur glace en hiver génère de bons revenus saisonniers pour les agriculteurs locaux.

Le Harbin Ice and Snow World couvre une superficie de 820 000 m2. Les paysages de glace et de neige s'étendent sur 400 000 m2, et leur création a nécessité 230 000 m3 de glace et de neige au total. On y présente 65 scènes de neige et de glace et plus de 100 scènes distinctes.

« Les options pour avoir du plaisir sont nombreuses, notamment la bicyclette sur la glace, les glissades de glace, le château de glace et la piste de ski », a déclaré un touriste du parc thématique, soulignant qu'il ne lui a fallu que 60 à 70 secondes pour descendre à partir du sommet de la glissade sur glace de 423 mètres, et que les touristes peuvent patienter dans la salle d'attente pour se réchauffer.

Le parc, qui porte le nom de la ville de Harbin, recrée les éléments architecturaux classiques des pays hôtes des Jeux olympiques d'hiver, dont la Russie, la France, la Suisse, la Norvège et l'Italie. Des sculptures de glace ont aussi été ajoutées cette année pour évoquer de nouveau l'histoire des Jeux olympiques d'hiver.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/325749.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720429/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720430/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720431/3.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Bao, +86-18503306162