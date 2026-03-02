PÉKIN, le 2 mars 2026 /CNW/ - Plus de 30 pièces de porcelaine blanche Dehua ont été présentées au Palais des Nations à Genève le 24 février, soulignant la vitalité contemporaine de l'artisanat traditionnel chinois.

Les expositions alliant l'esthétique traditionnelle au design contemporain ont attiré des représentants de l'ONU, des diplomates à Genève et des représentants de la Chine et de la Suisse, mettant en valeur le charme unique de la culture céramique chinoise.

La photo montre Fang Junqin, chef du parti du comté de Dehua dans la province du Fujian du sud-est de la Chine, présentant la porcelaine blanche de Dehua à des invités internationaux à Genève, en Suisse, le 24 février 2026. Tweet Caption: S/O (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Au cours d'un symposium sur la gouvernance mondiale et le développement d'entreprises de haute qualité, le comté de Dehua, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, a organisé un événement de promotion pour « Blanc de Chine • Porcelaine de Dehua », marquant sa volonté d'aligner le patrimoine culturel sur le développement mondial et de faire progresser la croissance industrielle de haute qualité.

Pendant ce temps, un centre de promotion pour « Blanc de Chine • Porcelaine de Dehua » a également été inauguré. Fang Junqin, chef du parti du comté de Dehua, a déclaré que le lancement du centre marque une étape clé pour que les céramiques Dehua se développent davantage sur le marché européen.

Avec un pôle industriel de céramique de plus de 76 milliards de yuans et des produits exportés dans plus de 190 pays et régions, Dehua est devenu un centre clé de production et d'innovation. Le comté a établi une chaîne industrielle complète couvrant la conception, la fabrication et la commercialisation, soutenue par des technologies de pointe comme la conception assistée par IA et l'impression 3D.

Dehua a également renforcé son image de marque mondiale et la protection de la propriété intellectuelle, avec son expérience reconnue par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle comme un exemple en matière de protection du droit d'auteur.

Lors de l'événement de promotion, Fang a présenté trois visions pour la coopération internationale : mettre en place un atelier de création mondial pour les concepteurs, favoriser les échanges à long terme avec les musées et les institutions culturelles et élargir les partenariats commerciaux mutuellement avantageux.

Alors que Dehua avance vers son objectif de construire un pôle industriel de 100 milliards de yuans, la région continuera à considérer la culture comme son âme, l'industrie comme sa fondation et la coopération comme sa passerelle, faisant de la douce teinte du « Blanc de Chine » un lien reliant le monde et apportant ses céramiques exquises à davantage de consommateurs internationaux, selon Fang.

