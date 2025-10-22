PÉKIN, 22 octobre 2025 /CNW/ - Shanghai progresse régulièrement dans sa volonté de devenir un centre international de transport maritime, réduisant l'écart avec Singapour et Londres grâce à des efforts de développement transformateurs.

Après l'ouverture dimanche dernier du Forum du Bund Nord 2025, qui a réuni des experts maritimes du monde entier, la métropole de l'est de la Chine est à nouveau sous les feux de la rampe pour ses services maritimes haut de gamme en pleine expansion et ses connexions mondiales renforcées.

Photo de l’ouverture du Forum du Bund Nord 2025 à Shanghai le 19 octobre 2025. (Source : organisateur du Forum du Bund Nord 2025) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

D'« ancien quai » à « base de sièges d'entreprises de transport maritime », le Bund Nord de la ville a fait un nouveau pas en avant, en construisant une chaîne industrielle complète pour les services de transport maritime haut de gamme.

À la fin de l'année 2024, le pôle de services de transport maritime du Bund Nord abritait plus de 4 600 entreprises connexes.

Ces dernières années, Shanghai a également encouragé le développement parallèle de l'arbitrage ad hoc et institutionnel.

En mai, le port international de services juridiques du Bund Nord a été inauguré. Grâce à l'intégration des services et à la coopération avec les arbitres maritimes locaux, un écosystème complet de services juridiques maritimes y a pris forme.

En ce qui concerne les services financiers, la China Shipowners Mutual Assurance Association (CSA), le plus grand assureur chinois en matière de protection et d'indemnisation, s'est installée au Bund Nord en 2017.

Au cours des deux dernières années, des opérateurs maritimes européens traditionnels, dont CMA CGM et Alberta Shipmanagement Ltd, ont rejoint la CSA, ce qui témoigne de l'influence croissante de l'association sur le marché mondial du transport maritime.

En juillet, la société chinoise de classification a annoncé la mise en place de son activité d'inspection internationale des navires à Shanghai.

Song Baoru, chef du Parti de l'Université maritime de Shanghai, a déclaré que la période du 14e plan quinquennal (2021-2025) a vu le passage de l'achèvement de base à l'achèvement complet de la construction du centre international de transport maritime de Shanghai.

Parallèlement au regroupement des services financiers, juridiques et d'arbitrage liés au transport maritime et d'autres services à forte valeur ajoutée, ainsi qu'à la mise en place de mécanismes d'innovation, les services de transport maritime international de Shanghai devraient encore s'améliorer.

Depuis le début de l'année, Shanghai a établi des relations de port jumelé avec le port de Haropa en France et a renforcé ses liens d'amitié avec le port de Los Angeles, accélérant ainsi la coopération bilatérale avec les partenaires mondiaux.

Outre le premier protocole d'accord entre l'Organisation maritime internationale et un gouvernement local, l'adhésion de la CSA à la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), l'inauguration d'un bureau de représentation de l'ICS à Shanghai et la multiplication des partenariats avec des ports mondiaux témoignent des liens plus étroits et de la coopération plus verte entre Shanghai et l'industrie mondiale de la marine marchande.

