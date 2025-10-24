BEIJING, 24 octobre 2025 /CNW/ - Le fabricant chinois de spiritueux Wuliangye Yibin Co., Ltd. a récemment remporté le prix EFQM Global 2025, présentant une nouvelle fois sa quête de qualité supérieure guidée par son concept « l'harmonie et la beauté ».

Avec la certification « seven diamonds », la plus haute distinction, le prix EFQM Global décerné à Wuliangye est l'un des trois principaux prix mondiaux récompensant la qualité et servant de référence en matière de qualité organisationnelle.

photo

Depuis les années 1980, le producteur chinois de spiritueux a mis en place une gestion globale de la qualité, puis a introduit des cadres d'excellence en matière de performance et des modèles EFQM, intégrant ainsi le concept de gestion de la qualité dans ses stratégies et ses opérations.

Comme l'a déclaré le rapport d'évaluation du prix EFQM, Wuliangye a été recommandée pour ses performances dans la promotion d'une culture d'entreprise fondée sur « l'harmonie et la beauté », l'équilibre entre tradition et innovation, et le développement à grande échelle fortement orienté vers les critères ESG, etc.

Ce rapport constitue non seulement une reconnaissance de la gestion de la qualité de Wuliangye, mais souligne également les voies de développement durable empruntées par le fabricant de spiritueux en matière de qualité, d'écologie et de culture.

En termes de qualité, Wuliangye a mis en place et optimisé un système intégré de gestion de la qualité couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, de la « graine de céréale » à une « goutte d'alcool », ce qui lui a valu cinq fois le prix de la meilleure gestion de la qualité en Chine.

En matière de protection de l'environnement, le fabricant chinois de liqueurs a lancé le concept de « producteur de liqueurs zéro carbone », donnant naissance à la première usine verte de haut niveau de l'industrie chinoise des spiritueux.

Sur le plan culturel, Wuliangye a développé une culture d'entreprise profondément ancrée dans sa philosophie « l'harmonie et la beauté », intégrant sa propre philosophie de développement dans le développement durable.

Selon le chef de la direction d'EFQM, Russell Longmuir, malgré la concurrence de plus de 200 entreprises à travers le monde pour remporter le prix EFQM Global cette année, 14 d'entre elles ont remporté les distinctions et Wuliangye est à ce jour la seule entreprise à avoir obtenu un résultat aussi satisfaisant en seulement un an après avoir mis en œuvre le modèle EFQM et la logique RADAR.

Lors de la conférence EFQM 2025 sur la performance durable, ainsi que lors de la cérémonie de remise des prix Global Award 2025 qui s'est tenue récemment en Espagne, Wuliangye a également été récompensée pour ses résultats en matière de performance commerciale tout en favorisant l'adoption des objectifs de développement durable des Nations unies.

En tant que l'un des pionniers de l'industrie chinoise du baijiu, Wuliangye s'efforce de tirer parti des normes d'excellence mondiales pour stimuler l'innovation en matière de gestion et la modernisation industrielle afin de contribuer au développement durable de l'industrie mondiale des spiritueux.

