BEIJING, 29 octobre 2025 /CNW/ - Quanzhou, une ville portuaire de la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, est réputée pour sa longue histoire et sa riche culture. Tout en redoublant d'efforts pour protéger son patrimoine culturel, la ville prend également des mesures pour redonner vie à ces trésors, créant ainsi de nouvelles possibilités de développement.

En tant que l'un des plus grands ports mondiaux des temps anciens situés le long de l'ancienne route maritime de la soie, la ville abrite 22 sites culturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Un touriste (à droite) porte un couvre-chef fleuri dans le village de Xunpu, dans la ville de Quanzhou, province du Fujian, sud-est de la Chine, le 27 août 2025. (Fournie par Zhou Yi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Avec ses sites classés au patrimoine mondial comme élément central, Quanzhou a introduit en 2022 des réglementations locales visant à promouvoir l'intégration de sa riche culture dans le tourisme. Le gouvernement a entrepris des micro-projets de rénovation pour réparer les sites patrimoniaux tout en préservant leur apparence d'origine.

De plus, la ville a mis au point des modèles innovants de tourisme, comme le Patrimoine mondial+ patrimoine mondial + spectacles, coutumes folkloriques et cuisine, afin de renforcer davantage l'intégration de la culture et du tourisme.

Pour assurer une protection efficace du patrimoine, le gouvernement local a mis en œuvre une série de réglementations, créé un institut de recherche archéologique et un centre de protection du patrimoine en coopération avec des institutions professionnelles nationales, et mis en place un mécanisme de gestion à long terme couvrant tous les aspects de la protection du patrimoine.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348071.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2807145/A_tourist__right__wearing_flowery_headwear_Xunpu_Village_Quanzhou_City.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Linlin Yang, [email protected]