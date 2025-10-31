BEIJING, 31 octobre 2025 /CNW/ - La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025 a débuté lundi, réunissant des participants venus de Chine et de l'étranger pour discuter des moyens de promouvoir un développement financier mondial de grande qualité.

Avec pour thème « Le développement financier mondial à l'ère de l'innovation, de la transformation et de la restructuration », la conférence annuelle comprend un forum principal, des forums parallèles, la Fintech Conference 2025 et d'autres activités.

Des invités de premier plan, venus de plus de 30 pays et régions du monde entier, participent actuellement aux diverses activités de la conférence annuelle de cette année, dont les forums principaux et parallèles comprennent 27 sessions thématiques, six activités de mise en relation liées à l'investissement et au financement, etc.

La Conférence annuelle du Financial Street Forum 2025, dont la clôture est prévue jeudi, est co-organisée par le gouvernement populaire de la municipalité de Beijing, la Banque populaire de Chine, l'Administration nationale de la réglementation financière, la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine, l'agence de presse Xinhua et l'Administration nationale du contrôle des changes.

