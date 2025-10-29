BEIJING, 29 octobre 2025 /CNW/ - Lors de sa foire annuelle de médecine traditionnelle chinoise (MTC), La ville chinoise de Zhangshu, centre industriel réputé de MTC depuis des siècles, a encouragé activement l'intégration de la tradition et de l'innovation pour les médicaments et traitements médicaux traditionnels en Chine.

photo

La 56e Foire nationale du commerce des matériaux médicinaux et des produits pharmaceutiques, qui a eu lieu du 16 au 18 octobre dans la ville de Zhangshu, dans la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, a fourni une plateforme aux experts en MTC pour échanger de nouvelles idées sur des sujets comme la protection des ressources de MTC et l'application de la technologie de télédétection par satellite dans le but de faciliter le développement de haute qualité de l'industrie.

La foire comprenait également une plateforme de jumelage à guichet unique pour aider à trouver des partenaires permettant aux entreprises de MTC de mettre en production de masse leurs derniers médicaments et technologies innovants. Dix accords de coopération sur des projets industriels de MTC couvrant l'équipement médical et le développement de nouveaux médicaments ont été signés lors de la foire.

Lors de cet événement, de nombreux visiteurs étaient ravis de découvrir un traitement MTC par un robot « médecin » ou alimenté par l'IA. L'adoption de haute technologie dans le processus de diagnostic pourrait recueillir les impulsions des patients et reconnaître leur constitution en deux minutes, ce qui donnerait aux médecins spécialisés en MTC des références efficaces et précises. Non seulement la personnalisation du traitement par la MTC basée sur la différenciation des syndromes est-elle conservée, mais l'efficacité du dépistage initial des patients est également améliorée.

Entre-temps, de nombreux produits culturels créatifs inspirés de la MTC, comme des barres de crème glacée, des bracelets et des bâtons à lèvres fabriqués par la MTC, ont également été présentés à la foire, élargissant ainsi l'utilisation de la MTC dans la vie quotidienne des gens.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348067.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806957/photo.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Shanshan Gu, [email protected]