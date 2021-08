Le président chinois a déclaré que ce n'est qu'en favorisant un fort sentiment d'appartenance au sein de la nation chinoise et de tous les groupes ethniques que nous pourrons préserver ensemble la sécurité nationale et la stabilité sociale, résister à l'infiltration de pensées extrémistes et séparatistes et à la subversion liée à celles-ci, et permettre l'épanouissement des membres de tous les groupes ethniques.

« Ce n'est qu'en agissant de la sorte que nous obtiendrons de solides garanties sur le plan idéologique qui favoriseront la prospérité et la stabilité durables du Parti et du pays, a-t-il déclaré, demandant que des efforts soient déployés afin de bâtir une communauté orientée vers un avenir commun pour la nation chinoise et de renforcer le sentiment d'identité nationale et les liens affectifs au sein de la population.

Tous les groupes ethniques doivent être orientés de façon à toujours placer les intérêts de la nation chinoise au-dessus de tout, et leur conscience des différents groupes ethniques doit favoriser le sentiment d'appartenance au sein de la nation chinoise dans son ensemble.

Des efforts doivent être déployés pour tenir compte des intérêts de tous les groupes ethniques au cours du processus de réalisation des intérêts supérieurs de la nation chinoise.

Le chauvinisme démontré par les Hans et certains groupes ethniques locaux n'est nullement propice au développement d'un sentiment d'appartenance à la nation chinoise », a-t-il souligné.

Xi Jinping a réclamé la promotion de l'utilisation d'une langue chinoise standard, tant à l'oral qu'à l'écrit, la protection des langues parlées et écrites de tous les groupes ethniques, et le respect et la protection de l'apprentissage et de l'utilisation des langues parlées et écrites des minorités ethniques.

Il a souligné la nécessité de faciliter le parcours de tous les groupes ethniques vers la modernisation socialiste. Il a également rappelé l'importance d'encourager les échanges et les interactions entre les différents groupes ethniques.

Le président chinois a également insisté sur l'amélioration de la modernisation du système de gouvernance et des compétences de la Chine sur le plan des affaires ethniques, réclamant que davantage d'efforts soient déployés pour prévenir avec fermeté les graves menaces et les dangers cachés dans ce domaine.

« Le séparatisme ethnique et l'extrémisme religieux doivent être éradiqués en permanence », a déclaré Xi Jinping, soulignant la nécessité de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=IA2C588d_ZM

SOURCE CCTV+

