BEIJING, 23 mai 2025 /CNW/ - Un nouveau bijou a été ajouté à la couronne du patrimoine agricole mondial. Le 19 mai, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a annoncé que le système de pêche composite de moules perlières d'eau douce de Deqing, dans la province du Zhejiang, connu sous le nom de « système de perles Deqing », a été ajouté à la liste mondiale des systèmes du patrimoine agricole (GIAHS) pour 2025. Il devient le premier projet de patrimoine culturel agricole de classe mondiale en aquaculture en Chine.

image_5016366_34574286 1

Le patrimoine, qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, est la zone la plus ancienne répertoriée pour l'agriculture des perles d'eau douce. Dès la dynastie Southern Song, elle pratique la culture artificielle de perles d'eau douce.

À Xiaoshanyang, sur la rue Fuxi, les poissons glissent et les moules se nichent dans des eaux claires. Les restes de nourriture et les excréments des poissons cultivent des algues planctoniques qui nourrissent les moules perlières et purifient l'eau en retour, formant ainsi un cycle écologique. L'expert de la FAO Aicha Bammoun a déclaré que le système est un modèle de combinaison de la sagesse agricole avec les méthodes de la conservation moderne, reflétant la vitalité durable de la civilisation agricole chinoise.

Au cours des dernières années, Deqing a fait la promotion du modèle d'intégration de la chaîne industrielle « pearl+ ». Actuellement, l'industrie de traitement en profondeur des perles de Deqing génère une valeur de production annuelle de plus de 7 milliards de yuans, ce qui représente environ un dixième du total national et procure de l'emploi à près de 20 000 personnes.

À la fin des années 1970, Deqing a entamé des recherches systématiques sur l'origine de la culture des perles d'eau douce. Après plus de 30 ans de recherches documentaires et d'enquêtes sur le terrain, elle a produit une série de résultats tels que « Proof of the Origin of Large-scale Cultivation of Artificial Pearls in Ancient China » (Preuve de l'origine de la culture à grande échelle des perles artificielles dans la Chine ancienne). En juin 2017, le système a été officiellement reconnu comme patrimoine culturel agricole important de la Chine par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. En septembre de la même année, Deqing a lancé la demande d'inscription au GIAHS. En 2019, elle a été inscrite sur la liste préparatoire du GIAHS. En avril de cette année, les experts de la FAO ont mené une évaluation sur place à Deqing et ont finalement confirmé son inclusion.

« En tant que premier projet GIAHS chinois dans le domaine de l'aquaculture, le système des perles de Deqing jette un nouveau pont pour que la sagesse agricole traditionnelle chinoise atteigne la scène mondiale et revêt une importance exemplaire », a déclaré Min Qingwen, chef du comité d'experts du GIAHS auprès du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. Il a ajouté que la réussite de l'application patrimoniale n'était qu'un début et qu'il fallait poursuivre l'exploration et la promotion de la valeur du système.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2694131/image_5016366_34574286.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2694132/1.jpg

SOURCE CCTV+

PERSONNE-RESSOURCE : Administrateur des relations publiques, [email protected]