BEIJING, 16 juillet 2025 /CNW/ - Les tout premiers jeux universitaires interdétroit de baseball et de balle molle de la « Strait Cup » 2025, qui rassemblent les meilleures équipes universitaires des deux côtés du détroit de Taïwan, ont récemment pris fin au stade international de baseball Xujiadai à Lindaizhen, Province du Zhejiang.

L'événement d'une semaine a rassemblé plus de 300 athlètes universitaires venus participer à des compétitions de baseball masculin et de softball féminin. Organisés au stade international de baseball Xujiadai, les jeux ont présenté toute une série de compétitions de haut niveau qui ont mis en avant le talent, la discipline et la camaraderie des athlètes. Quinze équipes se sont affrontées pendant sept jours dans un tournoi à la ronde qui a vu monter sur le podium les trois premières équipes de chaque division. Des distinctions individuelles ont également été décernées, notamment celles d'entraîneur exceptionnel, d'athlète exceptionnel, de meilleur batteur et de champion des coups de circuit. Dans la division de baseball masculin, l'Université de technologie marine de Taipei, l'Université de sciences politiques et de droit de l'Est de la Chine et l'Université de technologie de Nanjing ont remporté les trois premières places. Du côté de la balle molle, l'Université de technologie de Nanjing a remporté le titre.

La « Strait Cup » ne se résume pas à des statistiques et à des classements. Sur le terrain, les étudiants-athlètes ont participé à des compétitions avec passion et assurance; en dehors du terrain, ils ont participé à des séances d'entraînement communes et à des échanges tactiques qui ont favorisé la croissance professionnelle et la compréhension mutuelle. Le mélange ente compétition et liens reflétait l'objectif plus large du tournoi : favoriser les relations entre les deux régions du détroit grâce au sport.

Les organisateurs ont également intégré des activités culturelles et éducatives à l'horaire, donnant aux athlètes la chance d'explorer la vie à l'extérieur du stade de baseball. Les visites du site comprenaient le manoir de Pinghu Mo, le musée de Pinghu et les bureaux Zhejiang Gint Vacuum Flask Technology Co., Ltd., offrant aux participants un aperçu du développement rapide de la région et de son riche patrimoine. L'expérience a souligné les aspirations communes des étudiants des deux côtés du détroit et a mis en lumière le potentiel du sport pour rassembler les gens.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2731176/video.mp4

