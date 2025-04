HONG KONG, 10 avril 2025 /CNW/ - XGRIDS LIMITED a officiellement lancé la version commerciale de sa toute nouvelle solution Lixel CyberColor (LCC), à la suite d'essais bêta approfondis réalisés avec des partenaires de l'industrie. Cette solution de qualité entreprise combine l'éclatement gaussien 3D avec la technologie de SLAM multimodal pour transformer l'acquisition, le traitement et l'utilisation des données spatiales dans de nombreux secteurs.

LCC permet aux organisations de créer des modèles 3D et des jumeaux numériques mesurables, interactifs et photoréalistes en intégrant les données LiDAR et visuelles des scanners de la série Lixel. Ces environnements numériques fournissent des informations spatiales exploitables pour améliorer la prise de décision et la visualisation.

« Avec LCC Studio, nous démocratisons l'accès à des outils de calcul spatial avancés qui n'étaient auparavant accessibles qu'à des équipes techniques spécialisées, a déclaré Kaiyong Zhao, chef de la direction de XGRIDS.

La plateforme offre des solutions personnalisées pour huit secteurs verticaux clés :

Architecture et construction : documentation détaillée de l'ouvrage définitif grâce à des capacités de mesure précises

Immobilier : des visites virtuelles immersives de propriétés avec des remarques interactives et des transitions spatiales transparentes

Numérisation industrielle : des jumeaux numériques complets pour une efficacité opérationnelle

Inspection d'installations : documentation détaillée pour la planification et la conformité de la maintenance

Robotique et IA intégrée : informations spatiales pour l'orientation et la reconnaissance de l'environnement

Patrimoine culturel : excellence de la préservation et accès virtuel aux sites historiques

Divertissement et jeux : des actifs environnementaux réalistes pour la production

Éducation : environnements d'apprentissage immersifs avec contexte spatial

Principales avancées techniques :

Traitement rapide : 100 minutes environ seulement pour convertir 10 minutes de numérisation en modèles 3D détaillés.

Stockage efficace : Taille de fichier jusqu'à 88 % plus petite par rapport aux méthodes traditionnelles.

Précision accrue : des outils de mesure avancés pour des données spatiales précises.

Fusion de cartes : intégration harmonieuse des numérisations aériennes et terrestres dans des modèles cohérents.

Publication facile : gestion basée sur le nuage avec des URL personnalisées et un accès contrôlé.

LCC est disponible en deux versions :

Version de base avec fonctionnalités de base

Version Premium avec fonctions avancées pour les professionnels

« Notre structure de prix permet aux petits studios et aux grandes entreprises de tirer parti de cette technologie pour obtenir un avantage concurrentiel, a expliqué Sunny Liao, directrice des ventes mondiales chez XGRIDS.

Toutes les versions sont disponibles immédiatement via le réseau de distribution mondial de XGRIDS.

Demandes de renseignements : [email protected]

À propos de XGRIDS

L'entreprise XGRIDS est un leader mondial de la numérisation en 3D fondée sur la méthode SLAM et de la technologie d'éclatement gaussien en 3D. Elle propose des solutions pour la production virtuelle, l'architecture, l'ingénierie, la construction, les jeux et les jumeaux numériques. Les scanners de sa série Lixel et sa technologie de reconstruction en 3D LCC fournissent des modèles en 3D mesurables de haute précision qui transforment les flux de travail dans tous les secteurs.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=odSXqG1YZGw

