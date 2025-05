La solution matérielle et logicielle de bout en bout réduit le temps de modélisation de 70 à 90 %, maintient une précision au centimètre près et élimine le réusinage.

AMSTERDAM, 22 mai 2025 /CNW/ -- Lors du salon Autodesk DevCon Europe 2025, XGRIDS a lancé aujourd'hui LCC pour Revit, le module d'extension alimenté par l'IA intégrant la technologie 3D Gaussian Splatting (3DGS) avec Autodesk Revit. Développée en partenariat avec Autodesk, cette innovation offre une automatisation des flux de travail « Scan-to-BIM » (numérisation pour la modélisation des données du bâtiment) qui permet d'améliorer l'efficacité de 70 % tout en maintenant une précision à 3 cm près.

LCC for Revit relie Revit aux modèles LCC (Lixel CyberColor) de XGRIDS, qui combinent les données LiDAR et visuelles des scanneurs mobiles de la série Lixel de XGRIDS. La solution Lixel remplace les mesures manuelles par la numérisation mobile, puis utilise l'IA pour détecter et extraire les éléments de construction des modèles photoréalistes créés à l'aide des données de numérisation. Cela réduit le temps de modélisation en automatisant la création de murs, de portes et de fenêtres directement dans Revit, transformant les bâtiments physiques en modèles de modélisation des données dans un flux de travail coordonné unique sans exiger des modeleurs qu'ils mesurent et recréent individuellement chaque élément.

« L'industrie de la construction a besoin d'outils qui comprennent à la fois la précision des données de balayage et l'intelligence des flux de travail de modélisation des données du bâtiment », a déclaré Sunny Liao, directeur des activités mondiales chez XGRIDS. « LCC for Revit représente la convergence pratique de l'intelligence spatiale et de l'intention de la conception. »

Fonctionnalités clés :

Intégration en temps réel : synchronisation en direct entre Revit et LCC Viewer pour des mises à jour instantanées du modèle de modélisation des données.

: synchronisation en direct entre Revit et LCC Viewer pour des mises à jour instantanées du modèle de modélisation des données. Modélisation assistée par l'IA : création automatisée de niveaux, de murs, de portes et de fenêtres au moyen de données sémantiques.

: création automatisée de niveaux, de murs, de portes et de fenêtres au moyen de données sémantiques. Superposition de nuages de points : visualisation sémantique des nuages de points superposés aux modèles de modélisation des données du bâtiment aux fins de vérification.

Les algorithmes exclusifs d'intelligence spatiale de XGRIDS intègrent des données sémantiques dans les modèles LCC, alimentant la création de composants Revit en un seul clic tout en permettant aux équipes de passer harmonieusement à la conception, à la construction, à la surveillance, et aux phases de livraison avec une visualisation 3DGS photoréaliste et une modélisation paramétrique des données du bâtiment.

Le plugin LCC pour Revit, qui sera disponible dans l'App Store d'Autodesk d'ici la fin de mai 2025, prend en charge les versions Revit 2025 et ultérieures.

À propos de XGRIDS

XGRIDS développe des solutions d'intelligence spatiale couvrant le matériel de capture, les logiciels de reconstruction 3D et les intégrations axées sur l'IA avec des flux de travail conformes aux normes de l'industrie. Les innovations de l'entreprise comblent les réalités physiques et numériques dans les secteurs de la construction, des médias et des industries émergentes.

