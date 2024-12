SHANGHAI, 4 décembre 2024 /CNW/ - XCMG Excavator a fait une entrée remarquée au sommet mondial des machines de construction, Bauma China 2024, qui mettait en vedette une gamme exceptionnelle de 17 modèles d'excavatrices phares et quatre ensembles de composants de base.

L'innovation respectueuse de l'environnement stimule la durabilité de l'industrie

XCMG dévoile 17 modèles d’excavatrices lors de l’événement Bauma China 2024 (PRNewsfoto/XCMG Excavator)

XCMG Excavator s'engage à favoriser la transformation écologique du secteur des machines de construction, avec le lancement de plusieurs excavatrices électriques écoénergétiques. Lors de l'exposition, les modèles électriques de XCMG ont particulièrement attiré l'attention, avec leur palette de couleurs vertes luxuriantes.

Les XE19EV et XE27EV, les dernières excavatrices électriques spécialement conçues pour le marché européen, ont passé des tests rigoureux, prouvant leur robustesse et leur fiabilité. Les opérateurs européens qui ont essayé les machines en ont vanté les performances exceptionnelles et ont fait part de leur expérience utilisateur extraordinaire.

Les mini-excavatrices améliorent l'expérience client grâce à la commodité et à l'efficacité

L'Europe, connue pour sa forte industrialisation et ses réglementations strictes, privilégie les mini-excavatrices de 0 à 8 tonnes qui répondent à des normes rigoureuses de performance et d'émission. Les modèles XE35E, XE55E et XE80E de XCMG, présentés lors de l'événement, sont les modèles personnalisés les plus populaires de la région.

Le XE35E est particulièrement polyvalent, avec une rotation à 360° et une stabilité exceptionnelle, associées à une contrôlabilité fluide. Sa puissance et son efficacité inégalées le rendent idéal pour s'attaquer aux tâches dans les espaces clos, y compris les zones urbaines congestionnées et à l'intérieur des bâtiments. Cet équipement est particulièrement utilisé dans le terrassement, le génie civil, la foresterie et d'autres applications de construction sur le continent.

XCMG offre des solutions personnalisées à guichet unique pour les marchés de niche

XCMG Excavator continue de mettre l'accent sur le développement d'une gamme complète de produits, en insistant sur des solutions propres à l'application, notamment des machines spécialisées, des équipements forestiers et des excavatrices sur roues. L'excavatrice XE125F, conçue spécialement pour les tâches d'exploitation forestière et de déchiquetage, a attiré beaucoup d'attention grâce à sa conception unique. L'excavatrice hydraulique hybride diesel-électrique XE800WDM a également attiré l'attention des visiteurs, ce qui permet aux utilisateurs de choisir le mode d'alimentation en fonction des conditions de fonctionnement. En outre, XCMG a également présenté le robot de démolition PCR300, pesant seulement 2 tonnes, mais ayant la puissance de démolition d'une excavatrice de 6 tonnes, et l'excavatrice hydraulique avec roues XE155WECR avec un rayon de balancement arrière de seulement 1,75 mètre. Ces innovations ont suscité des discussions animées au sein de l'industrie.

XCMG présente l'innovation technique mondiale dans les composantes de base

Dans la salle d'exposition des composants de base de XCMG, quatre produits de train arrière sur chenilles ont éclipsé tous les autres, soit le tracteur à chenilles à bulldozer de 900 chevaux, le véhicule à chenilles mini-excavateur, le véhicule à chenilles extrêmement résistant à la température et le véhicule à chenilles excavateur de 400 tonnes. Le tracteur à chenilles de 400 tonnes, mesurant 3,6 m x 1,5 m x 2,2 m et pesant 10 220 kg, est doté de roues sur chenilles et de roues de tension fabriquées d'acier allié à haute résistance et d'un traitement thermique spécial pour une résistance accrue aux chocs et à l'usure. Le rouleau porteur subit un traitement thermique intégré post-forgeage, assurant une résistance robuste et une capacité portante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572185/DJI_0982_MP4_00_00_18_29_Still001.jpg

SOURCE XCMG Excavator

PERSONNE-RESSOURCE : Qingqing Feng, [email protected]