XUZHOU, Chine, 27 mai 2025 /CNW/ - Le 7e Festival international de la clientèle de XCMG s'est tenu à Xuzhou, en Chine, dans le centre de fabrication intelligent et ultramoderne d'excavatrices XCMG. L'événement a mis en avant des solutions intelligentes, spécifiques à chaque application et respectueuses de l'environnement de nouvelle génération à travers des présentations de produits, des démonstrations pratiques et des échanges techniques collaboratifs. Des partenaires industriels et des clients du monde entier se sont réunis pour découvrir les dernières innovations qui favorisent des pratiques de construction durables.

XCMG Excavator organise le 7e Festival international de la clientèle à Xuzhou (PRNewsfoto/XCMG Excavator)

De la réussite à la co-création : XCMG lance une gamme complète d'excavatrices à faibles émissions

Lors de cet événement, XCMG Excavator a présenté 10 modèles de nouvelle génération alimentés par batterie électrique et hybride. Cette gamme complète, qui va de 1,5 à 70 tonnes, souligne l'engagement continu de l'entreprise en faveur de la transformation verte et d'un portefeuille de produits durables et robustes, afin de soutenir les objectifs de la Chine en matière de double carbonne.

Dans la zone de démonstration en direct, les clients ont pu tester l'excavatrice électrique XE215EV et ont salué sa maniabilité fluide, sa transmission réactive et son fonctionnement silencieux, des caractéristiques qui répondent aux exigences actuelles en matière de productivité et de confort de l'opérateur sur les chantiers.

Fait notable, des clients d'Europe du Nord ont participé à des discussions techniques avec l'équipe de R&D de XCMG afin de perfectionner les fonctionnalités des machines et d'étudier de possibles améliorations technologiques. Cette collaboration vise à développer des solutions sur mesure qui répondent aux exigences en constante évolution du marché mondial.

Des produits aux solutions de chantier : les excavatrices XCMG offrent une expérience réelle aux opérateurs

« J'ai utilisé la XE135F dans les forêts tropicales d'Indonésie. Elle est incroyablement intuitive et adaptable », a déclaré un client indonésien lors du salon dédié aux équipements forestiers, suscitant l'approbation enthousiaste des autres participants. L'événement comprenait des zones scénarisées présentant des expositions statiques de machines forestières, des solutions de manutention de matériaux et des applications multi-accessoires, ainsi que des démonstrations en direct de travaux de terrassement et d'opérations sur des pentes raides. Les simulations ont permis aux clients d'évaluer les performances et la durabilité des excavatrices XCMG dans des conditions difficiles sur le terrain.

Des défis interactifs pour les opérateurs, tels que le « basket-ball en excavatrice » et les « exercices de précision avec un cerceau », ont captivé les participants. Un participant a habilement manœuvré la mini excavatrice XE60G et remporté deux victoires consécutives lors d'un concours de précision, suscitant des acclamations. Ces activités innovantes et pratiques ont renforcé l'engagement des clients, soulignant les performances exceptionnelles et l'excellence opérationnelle des machines.

De la collaboration à la réussite commune : les excavatrices XCMG ouvrent la voie au développement de partenariats mondiaux

Lors du festival, l'un des distributeurs indonésiens de XCMG a évoqué leur partenariat de 20 ans, soulignant que depuis la première livraison d'équipements en 2005, leur alliance a déployé plus de 8 000 unités. Il a cité l'innovation constante et les solutions sur mesure de XCMG comme les principaux moteurs de leur collaboration continue.

XCMG Excavator a également organisé des ateliers destinés aux concessionnaires, axés sur les applications des équipements, les perspectives du marché et les stratégies de service après-vente. Pour l'avenir, XCMG Excavator a réaffirmé son engagement en faveur de la collaboration mondiale, en s'appuyant sur son approche « Scénario + Produit » pour convertir les besoins des clients en valeur partagée et en croissance durable.

Pour en savoir plus sur XCMG Machinery, visitez https://www.xcmgglobal.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2696550/image.jpg

SOURCE XCMG Excavator

PERSONNE-RESSOURCE : Qingqing Feng, [email protected]