XUZHOU, Chine et MUNICH, 16 avril 2025 /CNW/ - XCMG Excavator, une unité commerciale de XCMG Machinery (SHE:000425) spécialisée dans les excavatrices, a fait une entrée remarquée au salon bauma 2025 sur le thème Innovation solide pour un avenir vert, en dévoilant 13 excavatrices de la série E spécialement conçues pour les marchés européens. L'événement mondial des machines de construction, qui s'est tenu du 7au 13 avril 2025, a permis à XCMG Excavator d'attirer l'attention grâce à ses solutions de pointe et à ses commandes record.

Pionnier de l'ingénierie de précision pour l'Europe

Excavatrice XCMG au salon bauma 2025 (PRNewsfoto/XCMG Excavator)

Pour répondre aux demandes régionales, les équipes techniques et marketing de XCMG Excavator ont collaboré étroitement avec des partenaires européens pour concevoir des excavatrices adaptées aux besoins opérationnels locaux. Parmi les points forts, trois modèles phares : les mini-excavatrices XE10E et XE45E, optimisées pour les projets urbains, et l'excavatrice minière à usage intensif XE530E, conçue pour les terrains accidentés. Ces modèles, aux performances et à l'efficacité accrues, ont suscité un intérêt immédiat et de nombreuses lettres d'intention de la part des participants.

Des commandes record témoignent de la confiance du marché

La présentation des excavatrices XCMG a débuté par une vague de signatures de contrats de premier plan, et un accord historique pour 300 unités, y compris les modèles XE19E et XE27E célèbres dans la région, a pulvérisé le record de commandes uniques de l'événement.

S'appuyant sur des années d'expérience de la clientèle et sur la conformité aux strictes réglementations européennes, XCMG Excavator a dévoilé une gamme complète de mini-excavatrices, d'excavatrices de taille moyenne et d'excavatrices de grande taille. La gamme de mini-excavatrices a fait l'objet d'éloges particuliers. M. Hans de FORKLIFT OÜ, un entrepreneur estonien, s'est exclamé : « Gute, supergute Maschine! » (« Quelle machine exceptionnelle! ») lors d'une démonstration en direct.

L'innovation verte au service de la transition durable

En accord avec le Green Deal européen, XCMG Excavator a mis l'accent sur son engagement en faveur des technologies écologiques, en présentant des machines à zéro émission, à faible bruit et à faible consommation d'énergie. Une livraison importante de 20 excavatrices électriques XE215EV a souligné le leadership de l'entreprise en matière de solutions d'énergie renouvelable. Les visiteurs ont testé la populaire XE19EV, saluant sa grande efficacité, ses commandes intelligentes et sa conception centrée sur l'opérateur.

La gamme écologique de XCMG Excavator comprend désormais des modèles de 1,5 à 70 tonnes, y compris des options de traction tout électrique, hybride et électrique. La XE215EV, avec ses six principaux atouts - puissance, durabilité, sécurité, intelligence, ergonomie et économies d'énergie - est devenue un choix de premier ordre en Allemagne et aux Pays-Bas pour les projets de classe 20 tonnes.

Grâce à une stratégie de produits axée sur les performances et la durabilité spécifiques aux applications, XCMG Excavator renforce sa présence dans le segment des excavatrices haut de gamme en Europe. Alors que le secteur se tourne vers des technologies plus avancées et plus durables, l'entreprise prévoit d'approfondir les partenariats avec les acteurs mondiaux afin de stimuler la croissance mutuelle.

