Les organisateurs de World News Day, la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) et le World News Editors Forum (WEF), espèrent réunir plus de 300 organisations médiatiques autour de ce thème unique pour transmettre le message essentiel selon lequel un journalisme crédible est important pour permettre aux gens de prendre des décisions éclairées sur l'avenir de notre planète.

Selon David Walmsley, fondateur de World News Day et rédacteur en chef du Globe and Mail au Canada : « Les défis auxquels notre planète est confrontée requièrent toute notre attention et, grâce à votre participation, nous pouvons améliorer le journalisme et créer un sentiment d'urgence et de pertinence qui nous aide tous. »

Selon Warren Fernandez, président du World Editors Forum (WEF) et rédacteur en chef du Straits Times à Singapore : « Les journalistes ont été en première ligne pour couvrir la pandémie, aidant les communautés et le public à rester informés et en sécurité. Nous devons maintenant nous intéresser à l'autre grand défi auquel notre monde est confronté, à savoir la crise climatique, et montrer comment le journalisme peut apporter sa contribution pour sauver notre planète. World News Day est l'occasion d'aller dans les coulisses et de montrer comment les communautés sont servies lorsque les journalistes font leur travail. »

Selon Kathy English, présidente de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) et ancienne rédactrice publique du Toronto Star : « Aucune histoire n'est plus importante pour les citoyens du monde que la crise du changement climatique. World News Day 2021 se concentre sur ce défi déterminant de notre époque et sur le rôle important que jouent les journalistes en fournissant des faits essentiels sur l'avenir de notre planète et de ses habitants. »

L'an dernier, en plein cœur de la pandémie de Covid-19, des journalistes de plus de 180 organisations médiatiques, y compris The New York Times, BBC News, The Washington Post, Financial Times, Axios, The Globe and Mail, The Straits Times et le Toronto Star, se sont ralliés autour de World News Day pour souligner la valeur du journalisme factuel dans une ère de désinformation. Des dizaines de pays étaient représentés par les organisations participantes à World News Day, qui ont touché 1,28 milliard de personnes dans le monde. Le Dr Anthony S. Fauci, directeur de l'U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), et Maria Ressa, cofondatrice et rédactrice en chef en difficulté du site d'information philippin Rappler, figuraient parmi les personnalités et les journalistes qui ont participé à la programmation de la journée de l'année dernière.

World News Day 2021 est appuyé par Google News Initiative et Lippo Group.

Cision est le partenaire exclusif de distribution de la FJC.

Comment votre organisation médiatique peut participer à World News Day 2021 :

Quel est le problème climatique le plus urgent aux États-Unis et au Canada? Dans les Maldives? Au Royaume-Uni? En Afrique du Sud?

World News Day recherche votre soutien et votre leadership local pour aider à mettre en vedette la valeur du journalisme, en particulier pour raconter l'histoire de l'urgence climatique. En s'inscrivant comme partisan et participant de la campagne, votre salle de presse se joindra à des centaines d'autres organisations médiatiques dans une initiative coordonnée pour mettre en lumière ces deux questions importantes.

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour assurer la participation de votre salle de presse à World News Day, veuillez prendre contact avec Alexander Jones, coordonnateur de projet mondial, World News Day, à [email protected]. Ensemble, laissez-nous montrer au monde que le journalisme compte à #JournalismMatters!

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC)

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien encourage, célèbre et facilite l'excellence en journalisme. La fondation gère un prestigieux programme annuel de récompenses et de bourses, qui comprend un gala de l'industrie où les dirigeants de l'information, les journalistes et les entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Par l'entremise de J-Talks mensuels, une série de conférences destinées au public, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, le monde des affaires, les universitaires et les étudiants concernant le rôle des médias dans la société canadienne et ses défis constants à l'ère numérique. La fondation encourage également les occasions pour l'éducation, la formation et la recherche en journalisme.

À propos du World Editors Forum

Le World Editors Forum est le principal réseau mondial des rédacteurs en chef des organismes de presse au sein de la WAN-IFRA. Il est fondé sur un engagement à défendre la liberté de la presse et à favoriser l'excellence éditoriale. Établi il y a plus de vingt ans, il se concentre sur le renforcement des capacités des salles de presse par l'entremise de formation, de pratiques innovantes, de conférences et de partage d'expériences. En lire plus .

À propos de la WAN-IFRA

WAN-IFRA est l'Association mondiale des journaux et des éditeurs de nouvelles. Sa mission est de protéger les droits des journalistes et des éditeurs du monde entier à exploiter des médias indépendants. La WAN-IFRA fournit à ses membres l'expertise et les services nécessaires pour innover et prospérer dans un monde numérique et remplir leur rôle crucial dans la société. Dotée d'un statut de représentant officiel auprès des Nations unies, de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe, elle tire son autorité de son réseau mondial de grandes entreprises de presse et d'entrepreneurs technologiques, et sa légitimité de ses 80 associations nationales membres représentant 18 000 publications dans 120 pays ( www.wan-ifra.org ).

