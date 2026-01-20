L'investissement vise à stimuler la croissance des activités canadiennes de Workday et à soutenir l'expansion rapide de sa clientèle au Canada

L'entreprise rejoint le registre des réservistes Coeurs vaillants dans le cadre des efforts continus pour soutenir les communautés locales au Canada

PLEASANTON, Californie, 20 janvier 2026 /CNW/ -- Workday, Inc. (NASDAQ : WDAY), la plateforme d'entreprise d'IA pour la gestion des talents, de l'argent et des agents, annonce aujourd'hui son intention d'investir un milliard CAD au Canada au cours des cinq prochaines années. Cet investissement témoigne de l'engagement de Workday pour renforcer son activité au Canada, incluant ses plans visant à développer les talents technologiques locaux, à renforcer le soutien à la clientèle locale et à redonner aux communautés canadiennes en participant au registre des réservistes « Cœurs vaillants ».

Cette annonce s'inscrit dans la foulée du programme « Un Canada fort », qui érige l'IA responsable et le renforcement des capacités nationales en priorités nationales. À l'heure où le Canada avance à grands pas vers une économie numérique plus autonome, Workday soutient cette vision en aidant les organisations canadiennes à moderniser leurs processus de travail. Workday est le partenaire de confiance autant pour des clients gouvernementaux et de l'enseignement supérieur qu'aux services financiers et aux leaders de l'énergie qui offre une plateforme unifiée fondée sur l'intelligence artificielle qui modernise les RH et les finances tout en appuyant la conformité et l'innovation responsable.

Cette confiance se reflète dans la dynamique de croissance que connaît Workday au Canada. Le Canada est l'un des plus importants marchés de Workday à l'échelle mondiale, avec plus de 1100 employés desservant plus de 500 clients issus de divers secteurs d'activité, dont les services financiers, la technologie, les médias, l'enseignement supérieur et le commerce de détail.

« Les racines de Workday au Canada sont profondes et, depuis plus de deux décennies, nous sommes fiers de travailler aux côtés des professionnels de la technologie de calibre mondial du pays pour répondre aux nouveaux besoins de nos clients », déclare Carl Eschenbach, chef de la direction de Workday. « Alors que nous continuons de redéfinir la plateforme de gestion de l'entreprise à l'ère de l'IA, cet investissement d'un milliard de dollars au cours des cinq prochaines années contribuera à façonner l'avenir numérique du Canada tout en aidant les organisations à repenser la manière dont le travail s'effectue avec des systèmes fondés sur l'IA et centrés sur l'individu. »

Investir dans les talents technologiques canadiens

L'investissement continu de Workday dans l'expertise technologique au Canada - englobant des domaines cruciaux tels que le développement en intelligence artificielle, l'ingénierie, l'innovation de produits, le soutien à la clientèle et les opérations sur le terrain - est une composante essentielle de cet engagement. Cela se traduira par un soutien accru à l'échelle du pays pour les clients canadiens, ce qui permettra aux organisations de bénéficier d'équipes qui comprennent l'environnement réglementaire, linguistique et opérationnel du Canada.

Le Canada joue déjà un rôle de premier plan au sein de la division mondiale des Produits et Technologies de Workday, avec des équipes à Toronto et à Vancouver qui contribuent à l'innovation dans l'écosystème Workday. Workday collaborera également avec les universités et les établissements d'enseignement pour aider à former la prochaine génération de dirigeants technologiques et commerciaux.

Redonner à la communauté canadienne

Conformément à l'engagement de Workday visant à soutenir les communautés locales, l'entreprise participera également au registre des réservistes « Coeurs vaillants » du Canada, une initiative nationale qui appuie les réservistes des Forces armées canadiennes en milieu de travail. Les réservistes enrichissent l'environnement professionnel grâce à leurs qualités uniques : une discipline opérationnelle, une capacité à diriger sous pression, l'adaptabilité et un sens aigu de la mission qui renforce l'esprit d'équipe et la culture d'entreprise. Grâce à cet engagement, Workday offrira des congés protégés, de la flexibilité d'emploi et le soutien dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs services militaires sans compromis.

« Workday est fier de se joindre au registre des Coeurs vaillants », déclare Edward Charter, responsable de Workday pour le Canada. « Le soutien de nos réservistes reflète notre respect envers les Canadiens qui servent et notre conviction que les compétences qu'ils apportent renforcent nos équipes, notre culture et nos communautés. »

Présente d'un océan à l'autre, Workday accompagne ses clients canadiens grâce à ses bureaux de Toronto, Montréal, Vancouver, Victoria, et Calgary. L'ensemble de ses services est offerts en français et en anglais canadiens, et ses applications Workday entièrement disponibles dans les deux langues officielles.

À propos de Workday

Workday est la plateforme d'IA d'entreprise pour la gestion des talents, de l'argent et des agents. Workday unifie les RH et les finances sur une seule plateforme intelligente dont l'IA est au cœur et qui permet aux gens à tous les niveaux de disposer dela clarté, de la confiance et des renseignements dont ils ont besoin pour s'adapter rapidement, prendre de meilleures décisions et produire des résultats qui comptent. Workday est utilisé par plus de 11 000 organisations, moyennes entreprises et plus de 65% du Fortune 500, dans le monde entier et dans l'ensemble des secteurs d'activité. Pour en savoir plus sur Workday, visitez workday.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris, entre autres, des énoncés concernant les plans, les convictions et les attentes de Workday. Ces énoncés prospectifs sont fondés uniquement sur les renseignements actuellement disponibles et sur nos croyances, attentes et hypothèses actuelles. Étant donné que les énoncés prospectifs concernent l'avenir, ils sont assujettis à des risques inhérents, à des incertitudes, à des hypothèses et à des changements de circonstances difficiles à prévoir et dont bon nombre échappent à notre contrôle. Si les risques se concrétisent, si les hypothèses s'avèrent incorrectes ou si nous constatons des changements imprévus de circonstances, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les risques comprennent, sans s'y limiter, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notre plus récent rapport sur le formulaire 10-Q ou le formulaire 10-K et d'autres rapports que nous avons déposés et que nous déposerons à la SEC de temps à autre, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent des attentes. Workday n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs après la date de la présente publication, sauf si la loi l'exige.

Tous les services, fonctionnalités ou fonctions non publiés mentionnés dans le présent document, notre site Web ou d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques qui ne sont pas actuellement disponibles peuvent être modifiés à la discrétion de Workday et peuvent ne pas être livrés comme prévu ou du tout. Les clients qui achètent des services Workday doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des services, des caractéristiques et des fonctions actuellement disponibles.

