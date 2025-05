L'ancien dirigeant de Salesforce aura pour mission d'accélérer la croissance sur le marché canadien

PLEASANTON, Californie, le 20 mai 2025 /CNW/ - Workday, Inc. (NASDAQ : WDAY), la plateforme IA de gestion des ressources humaines , des finances et des agents , a annoncé aujourd'hui la nomination d'Edward Charter en tant que leader national pour le Canada.

Charter apporte plus de 20 ans d'expérience dans le développement des affaires technologiques et la direction des ventes en Amérique du Nord. Il a passé les 18 dernières années à divers postes de direction chez Salesforce, où il s'est concentré sur la réussite et la croissance des clients. Il a commencé sa carrière chez Dell, où il a développé une passion pour la constitution et le développement d'équipes.

Basé à Toronto, M. Charter dirigera l'expansion continue de Workday sur le marché canadien, en mettant l'accent sur l'approfondissement des relations avec les clients et les partenaires à l'échelle nationale. Membre de l'équipe de direction de l'Amérique du Nord, il dirigera la stratégie de vente régionale de Workday au Canada afin d'accroître le chiffre d'affaires et les parts de marché.

« Le marché canadien est d'une extrême importance pour Workday, qui représente l'un de nos plus grands marchés dans le monde, a déclaré Rob Enslin, président et chef de la direction commerciale de Workday. « La nomination d'Ed souligne notre engagement envers la région, et son expertise sera essentielle pour stimuler la prochaine phase de croissance tout en soutenant notre importante clientèle canadienne. »

Workday offre des services bilingues au Canada et exerce ses activités au pays depuis plus de deux décennies, avec plus de 1 000 employés et une solide base de plus de 450 clients dans divers secteurs.

« Alors que l'IA continue de transformer le monde du travail, c'est un honneur de diriger la prochaine phase de croissance de Workday en cette ère d'IA, a déclaré Edward Charter, leader national au Canada. Je me réjouis à l'idée de m'associer à nos employés talentueux afin de proposer des innovations significatives à nos clients canadiens, qui redéfinissent l'avenir du travail. »

Cette nomination clé arrive à un moment où de plus en plus d'entreprises, d'industries et d'organisations gouvernementales canadiennes se tournent vers des technologies infonuagiques modernes comme Workday pour accélérer leurs propres transformations en matière de RH et de finance.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, y compris, entre autres, des énoncés concernant les plans, les croyances et les attentes de Workday. Ces énoncés prospectifs sont fondés uniquement sur les renseignements actuellement disponibles et sur nos croyances, nos attentes et nos hypothèses actuelles. Comme les énoncés prospectifs se rapportent à l'avenir, ils sont soumis à des risques inhérents, à des incertitudes, à des hypothèses et à des changements de circonstances qui sont difficiles à prévoir et dont un grand nombre échappent à notre contrôle. Si les risques se concrétisent, si les hypothèses se révèlent incorrectes ou si nous connaissons des changements de circonstances inattendus, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Les risques comprennent, sans s'y limiter, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notre plus récent rapport sur le formulaire 10-Q ou le formulaire 10-K et d'autres rapports que nous avons déposés et que nous déposerons auprès de la SEC de temps à autre, et ils pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des attentes. Workday n'a aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles après la date du présent communiqué, et n'a pas l'intention de le faire, sauf si la loi l'exige.

Tous les services, fonctionnalités ou fonctions n'ayant pas encore été mis sur le marché et mentionnés dans le présent document, notre site Web ou d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques qui ne sont pas actuellement disponibles sont susceptibles d'être modifiés à la discrétion de Workday et peuvent ne pas être livrés comme prévu ou du tout. Les clients qui achètent des services Workday doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des services, des fonctionnalités et des fonctions qui sont actuellement disponibles.

© 2025 Workday, Inc. Tous droits réservés. Workday et le logo Workday sont des marques déposées de Workday, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques de commerce ou les marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Workday

Workday est la plateforme IA de gestion des ressources humaines , des finances , et des agents . L'IA est au cœur de la plateforme Workday pour aider les clients à développer leurs ressources humaines, à dynamiser leur travail et à faire progresser leur entreprise pour toujours. Workday est utilisé par plus de 11 000 organisations dans le monde et dans tous les secteurs, des moyennes entreprises à plus de 60 % des entreprises figurant au palmarès Fortune 500. Pour en savoir plus sur Workday, rendez-vous sur workday.com .

