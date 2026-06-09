Workday étend sa présence dans le secteur public au Canada alors que le gouvernement accélère la modernisation avec l'IA

OTTAWA, Ontario, 9 juin 2026 /CNW/ - Workday, Inc. (NASDAQ : WDAY), la plateforme IA d'entreprise pour les RH, les finances et les TI, a annoncé aujourd'hui une accélération de sa dynamique commerciale auprès du secteur public canadien alors que de plus en plus d'institutions se tournent vers Workday pour moderniser les RH et les finances en vue d'un avenir axé sur l'IA.

Parmi les nouveaux clients, on compte la ville de Kelowna, la ville de Markham, l'Hôpital général de Norfolk, Oak Valley Health et le Centre régional de santé de Peterborough. Ensemble, ces organisations reflètent la façon dont les dirigeants du secteur public associent la modernisation à une IA fiable et responsable afin d'offrir de meilleurs services publics à tous les Canadiens.

« Les institutions du secteur public partout au Canada s'efforcent rapidement de moderniser les RH et les finances et de mettre en œuvre une IA fiable et responsable, ce qui s'inscrit dans notre propre vision », a déclaré Edward Charter, responsable pays chez Workday Canada. « Grâce à Workday, les organisations du secteur public peuvent passer de systèmes vieillissants et déconnectés à une plateforme d'IA sécurisée, conforme et conçue pour répondre aux besoins uniques des équipes du secteur public, afin qu'elles puissent offrir de meilleurs services et de meilleurs résultats aux Canadiens. »

Une nouvelle ère de la fonction publique au Canada

Le secteur public au Canada traverse une période de changements importants alors que le gouvernement fait progresser sa stratégie IA nationale « L'IA pour tous », faisant passer l'IA responsable, la formation professionnelle et la modernisation des services publics au premier rang de ses priorités. Pourtant, de nombreuses institutions utilisent encore des systèmes désuets qui ralentissent la productivité, retardent les services et font grimper les coûts.

Workday change la donne. Grâce à Sana, la base d'IA de Workday, l'entreprise propose une plateforme unifiée qui modernise les fonctions RH et financières et met l'intelligence artificielle au service de l'entreprise avec le contexte, la sécurité et les garde-fous nécessaires pour générer des résultats concrets. Il en résulte des services publics plus solides et plus résilients pour les Canadiens.

La ville de Markham, par exemple, comptait sur un système vieillissant approchant la fin de sa vie utile et a choisi Workday pour se moderniser et répondre aux besoins changeants de la population croissante de la ville.

« Workday s'est démarqué dans notre évaluation des ERP en tant que plateforme moderne alimentée par l'IA dont nous avons besoin pour sortir des systèmes vieillissants qui ne répondent plus aux besoins de notre ville en pleine croissance », a déclaré Sumon Acharjee, chef de la direction informatique à la ville de Markham. « La solution nous aidera à rationaliser et à automatiser le travail, à renforcer la surveillance financière et à fournir à nos équipes des renseignements en temps réel pour prendre de meilleures décisions et offrir de meilleurs services à nos résidents. »

La ville de Kelowna devait également accélérer sa transition vers une ville moderne, axée sur les données, et a choisi Workday en raison de son expérience éprouvée dans le secteur public.

« Nous avons choisi Workday parce que nos systèmes de finances, de RH et de paie étaient devenus trop fragmentés et trop manuels pour soutenir une ville moderne axée sur les données », a déclaré James McGregor, chef de la technologie à la ville de Kelowna. « Avec Workday, nous réunissons tout sur une plateforme infonuagique intégrée fondée sur l'intelligence artificielle qui simplifie le travail administratif, améliore l'expérience des employés et des gestionnaires et fournit aux dirigeants des renseignements rapides et fiables pour prendre de meilleures décisions et offrir de meilleurs services. »

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de poursuite de l'expansion et des investissements au Canada. Workday a récemment annoncé son intention d'investir 1 milliard de dollars canadiens au Canada au cours des cinq prochaines années. L'investissement pluriannuel reflète l'engagement de Workday à l'égard de la croissance au Canada, y compris les plans visant à développer des talents technologiques locaux, à renforcer le soutien à la clientèle locale et à redonner aux collectivités canadiennes en participant au registre des réservistes « With Glowing Hearts ».

À propos de Workday

Workday opère au cœur de l'entreprise - RH, finances et TI - où la marge d'erreur est en fait nulle. En associant étroitement l'IA au contexte, aux garde-fous et aux processus fiables qui font fonctionner l'entreprise, Workday va au-delà d'une IA qui se contente d'assister le travail pour proposer des agents capables de produire des résultats mesurables. Plus de 11 500 organisations à l'échelle mondiale, dont plus de 65 % des entreprises figurant au palmarès Fortune 500, font confiance à Workday. Pour en savoir plus sur Workday, visitez workday.com.

© 2026 Workday, Inc. Tous droits réservés. Workday et le logo Workday sont des marques de commerce de Workday, Inc. Tous les autres noms de marque et de produit sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, entre autres, des déclarations concernant les plans, les croyances et les attentes de Workday. Ces déclarations prospectives sont fondées uniquement sur les renseignements actuellement disponibles et sur nos croyances, attentes et hypothèses actuelles. Étant donné que les déclarations prospectives concernent l'avenir, elles sont assujetties à des risques inhérents, à des incertitudes, à des hypothèses et à des changements de circonstances difficiles à prévoir et dont bon nombre échappent à notre contrôle. Si les risques se concrétisent, si les hypothèses s'avèrent incorrectes ou si nous constatons des changements imprévus dans les circonstances, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les risques comprennent, sans s'y limiter, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris notre plus récent rapport sur le formulaire 10-Q ou le formulaire 10-K et d'autres rapports que nous avons déposés et que nous déposerons à la SEC de temps à autre, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent des attentes. Workday n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ces déclarations prospectives après la date de la présente publication, sauf si la loi l'exige.

Tous les services, fonctionnalités ou fonctions non publiés mentionnés dans le présent document, notre site Web ou d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques qui ne sont pas actuellement disponibles peuvent être modifiés à la discrétion de Workday et peuvent ne pas être livrés comme prévu, voire ne jamais être livrés. Les clients qui achètent des services Workday doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des services, des caractéristiques et des fonctions actuellement disponibles.

SOURCE Workday Inc.

Pour plus d'informations : [email protected]