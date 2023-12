MONTRÉAL, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Nord-du-Québec à l'artiste textile Winifred Nungak. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $ et d'une capsule vidéo de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, lui a été remis par Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale du Conseil des arts et des lettres du Québec. Une cérémonie spéciale a été organisée dans le cadre d'une exposition des œuvres de l'artiste au Salon des métiers d'art du Québec à Montréal, en collaboration avec l'Institut culturel AVATAQ et la Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Winifred Nungak remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Nord-du-Québec. Crédit photo : Jean-Marc E. Roy (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Winifred Nungak est une véritable chef de file dans le domaine des arts textiles et une figure incontournable de la mode autochtone. Son travail de création allie les techniques traditionnelles et contemporaines avec une qualité exceptionnelle. Très engagée dans la transmission de son savoir-faire auprès des femmes et des jeunes filles des communautés inuit, elle contribue de manière remarquable à la vie culturelle régionale », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Winifred Nungak

Winifred Nungak est originaire de Kangirsuk au Nunavik. Elle débute l'apprentissage de la couture à l'école primaire et déjà adolescente, elle crée ses premiers atigiit (parkas). En 2013, elle obtient un diplôme en Design de mode du Collège LaSalle de Montréal, puis aiguise son savoir-faire au Nunavik où elle fonde sa propre marque, Winifred Designs. Dans ses créations, elle ajoute une touche de modernité à l'atigik traditionnel, en y ajoutant des biais colorés, du cuir, de la peau de phoque ou de la fourrure. Son travail a été présenté dans plusieurs expositions, notamment au Northern Lights Trade Show (Ottawa), au Native Fashion Now Exhibition (New York) et à Kwe ! à la rencontre des peuples Autochtones (Québec). La gouverneure générale du Canada Mary Simon, de même que plusieurs organisations inuit lui ont commandé des créations sur mesure.

En plus de confectionner des atigiit, Winifred Nungak crée des pualuit (mitaines), des nassaq (tuques), des kamiit (bottes) et des bandeaux. Croyant en l'importance de perpétuer les traditions issues des générations précédentes, elle assure la transmission de ce savoir ancestral en enseignant la confection de parkas aux femmes et jeunes filles inuit.

Pour découvrir le travail de Winifred Nungak, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

L'Institut culturel Avataq

L'Institut offre divers programmes et services : Programme de promotion et de préservation de l'inuktitut, Programme de généalogie, Programme des musées du Nunavik, Collection d'art inuit du Nunavik, Département d'archéologie, Programme d'aide aux artistes, Centre de documentation et d'archives, Comités culturels locaux, Programme de formation en techniques traditionnelles, Service de la recherche et des publications.

Par le biais de ses programmes linguistiques, patrimoniaux et culturels, l'Institut culturel Avataq s'efforce de soutenir et de préserver la culture Inuit du Nunavik pour le bénéfice des générations actuelles et à venir.

http://www.avataq.qc.ca/

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes, artisans et artisanes. La Fabrique culturelle est sur Facebook, TikTok, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

