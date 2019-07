WILL met en vente 3 millions de tonnes de réduction de gaz à effet de serre

Contribution climatique de centaines de PME et de villes du Québec

MONTRÉAL, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les Solutions WILL (WILL), leader de la monétisation de crédits de carbone au Québec, annonce la mise en vente de 3 millions de tonnes de réductions de GES vérifiées sous le plus important programme de marché volontaire de carbone au monde.

Ces réductions, représentant la contribution climatique de centaines de PME et villes du Québec, viennent à la suite de la finalisation de la 3ème cohorte du projet Communauté Durable de WILL. Cette 3ème cohorte, qui a été initiée en janvier 2017, s'est terminée avec succès, le 2 juillet 2019, par la vérification du Monitoring Report, rapport regroupant la quantification de tous les microprojets de réductions de GES des membres. Cette vérification a été réalisée par une tierce partie indépendante ayant la certification ISO 14 065, la firme indienne ESPL opérant de Delhi. L'entreprise ESPL est reconnue comme vérificateur accrédité par le programme VCS, le plus important programme du marché volontaire au monde.

Cette 3ème cohorte a été rendue possible, grâce à la participation de 14 SADC du Québec ainsi que du Réseau des SADC et CAE, qui ont rejoint, à partir de leur clientèle, plus de 256 organisations québécoises de tout genre: PME, municipalités, OSBL, cliniques de santé, pourvoiries, fermes, écoles et coopératives, opérant de l'Abitibi à la Gaspésie. Sur ce nombre, 148 organisations se sont engagées dans la Communauté Durable. La 3ème cohorte, a permis de quantifier et de faire vérifier 2,954 millions de tonnes de réductions de GES, sur la période de 2010 à 2016, qui sont maintenant disponibles pour vente sur le marché volontaire. Avec l'intérêt croissant à participer à Communauté Durable, WILL est à mettre sur pied une 4ème cohorte qui débutera au courant de cet été.

En parallèle, WILL regroupe des partenaires financiers, scientifiques et technologiques afin d'actualiser trois volets de sa plateforme de traçabilité carbone en mode infonuagique. Le premier volet permettra de quantifier les efforts de réductions liées au transport complétant l'approche triptyque de Communauté Durable, avec le bâtiment comme périmètre de calcul, et couvrant l'énergie, les déchets et le transport.

Le deuxième volet, en intégrant des technologies existantes de IdO et d'IA, permettra d'automatiser la collecte, la validation, le traitement et l'archivage des documents et données terrains qui supportent toute quantification et vérification de chacun des microprojets de réductions de GES admissibles sous Communauté Durable.

Finalement, le 3ème volet permettra d'inclure une technologie existante de block chain afin d'accroître la transparence des transactions de ventes au détail des crédits de carbone et d'éliminer tout risque de double comptabilité.

Cette actualisation réduira le cycle de vie d'une cohorte de 30 mois à 12 mois tout en décuplant le recrutement et la participation de ses membres.

« Tous les québécois et québécoises font partie de la solution face aux changements climatiques. Nous faisons tous des actions, gestes et micro-actions à chaque jour et WILL veut faire reconnaître ces actions », a dit Martin Clermont, pdg de WILL.

À propos de Will

Les Solutions Will inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée B Corp., dont le siège social est basé à Beloeil, QC. L'entreprise est active dans le secteur du marché volontaire du carbone depuis 2007 avec le projet Communauté Durable. WILL est carboneutre depuis 2007 et s'engage à retourner 10 % de son bénéfice net dans des projets et initiatives communautaires soutenant le développement durable.

À propos de Communauté Durable

Communauté Durable (CD) est un projet de démocratisation de l'accès au marché volontaire du carbone qui est validé sous le programme VCS/VERRA. CD est la première grappe sur les 1 495 projets validés dans le monde sous le programme VCS/VERRA qui regroupe, en guichet unique pour ses membres, les réductions de GES. Le modèle d'affaires communautaire d'agglomération, en grappe, de centaines de micro-projets, se veut un catalyseur d'actions locales permettant d'engager une variété d'acteurs dans la transition énergétique et la décarbonatation de l'économie canadienne par l'achat volontaire de ses actions locales converties en crédits de carbone et achetées par les citoyen.nes, les corporations et les gouvernements de tous les niveaux.

À propos du Réseau des SADC et CAE du Québec

Les SADC et CAE sont des organismes à but non lucratif qui travaillent depuis 40 ans au développement économique des régions du Québec. Le Réseau regroupe 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et 10 CAE (Centre d'aide aux entreprises). Ils comptent 1 400 professionnels et bénévoles passionnés qui soutiennent des projets et des entreprises innovantes pour des collectivités prospères. Chaque année, ils aident et financent plus de 10 000 entreprises et plus de 1 000 projets locaux. www.sadc-cae.ca

Les 14 SADC et CAE qui ont participé à la 3ème cohorte Communauté Durable sont les SADC de la Matapédia, de la Neigette, des Basques, de la MRC de Rivière-du-Loup, du Kamouraska, de Lotbinière, du Haut-Saguenay, de la MRC de Maskinongé, des Laurentides, d'Antoine-Labelle, de Papineau, d'Abitibi-Ouest, de D'Autray-Joliette et le CAE Rive-Nord.

