Solutions Will et vadiMAP signent un partenariat stratégique pour améliorer les plans de réduction carbone des entreprises et des villes au Canada

MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Solutions Will, expert en crédits carbone sur le marché volontaire du carbone avec son modèle d'affaires unique au monde de la « Communauté Durable », et VadiMAP, expert en solutions de de décarbonation des bâtiments dans les secteurs commercial, institutionnel et industriel (CII), sont fiers d'annoncer un partenariat visant à accompagner les entreprises et les villes dans leurs stratégies de réduction d'émission de GES.

En s'appuyant sur des technologies avancées, cette collaboration promet de fournir une définition intelligente des objectifs et un suivi continu, permettant aux organisations de développer des feuilles de route optimales pour atteindre leurs objectifs de durabilité et profiter des avantages qu'offrent le marché volontaire du carbone.

Ce partenariat est conçu pour rationaliser et intégrer des plans complets de décarbonation tout en optant pour une compensation des émissions ou une production de crédits carbone certifiés. VadiMAP accompagnera les entreprises et les villes pour atteindre leurs objectifs de décarbonation des portefeuilles immobiliers, tandis que Solutions Will permettra de convertir les réductions d'émission de GES en crédits carbone ou de compenser les émissions des entreprises et des villes avec des crédits carbone issus des projets québécois. Le résultat est une approche holistique qui aide les entreprises et les villes à gagner en transparence, en responsabilité, et à disposer des outils nécessaires pour respecter leurs engagements envers l'initiative Science-Based Targets (SBTi).

En combinant l'expertise de VadiMAP en gestion de la décarbonation rentable avec l'expertise de pointe de Solutions Will sur le marché volontaire du carbone, les organisations peuvent mettre en œuvre une stratégie puissante et basée sur les données pour réduire leur empreinte carbone et atteindre une durabilité à long terme.

À propos de Solutions Will

Solutions Will est un expert en crédit carbone sur le marché volontaire du carbone. Avec son modèle d'affaires unique au monde de la « Communauté Durable » l'entreprise se spécialise dans l'agglomération des réductions d'émission de GES des petits émetteurs pour leur donner accès au marché volontaire et à la finance carbone.

À propos de vadiMAP

vadiMAP est une solution d'IA pour l'énergie des bâtiments destinée aux organisations mondiales cherchant à atteindre les objectifs NetZero avec le plein potentiel de leurs bâtiments, indépendamment de leur localisation.

SOURCE Les solutions Will

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : [email protected]