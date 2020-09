MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Les Solutions WILL (WILL) est fier d'annoncer les résultats des crédits de carbone générés par la 4ème cohorte des entreprises et OBNL qui sont membres de son projet Communauté Durable. Cette cohorte, qui a été initiée en août 2019, se terminait avec succès, le 30 août 2020, par la vérification du Monitoring Report, rapport regroupant la quantification de tous les microprojets de réductions de GES des membres. Cette vérification a été réalisée par la firme ESPL qui est certifiée ISO 14 065 et qui est reconnue par le programme VCS, le plus important programme du marché volontaire au monde.

Cette 4ième cohorte a été rendue possible, grâce à l'engagement depuis 2017 de 14 SADC du Québec ainsi que du Réseau des SADC et CAE, qui ont recruté, à partir de leur clientèle, près de 80 organisations québécoises de tout genre: PME, municipalités, OBNL, cliniques de santé, pourvoiries, fermes, écoles et coopératives, opérant de l'Abitibi à la Gaspésie. La 4ième cohorte, a permis de quantifier et de faire vérifier 1,716 millions de tonnes de réduction de GES provenant de 820 micro-projets qui ont été réalisés sur 651 bâtiments, tous en opération au Québec, sur une période allant de 2013 à 2018. WILL a mis en marche, en août dernier, une 5ième cohorte et travaille à renouveler la validation de son projet Communauté Durable pour 10 années sur la période de 2020 jusqu'au 31 décembre 2029. Cette validation permettra d'ajouter la quantification des efforts de réductions liées au transport, ce qui complètera l'approche triptyque de Communauté Durable en couvrant l'énergie, les déchets et le transport.

Par ailleurs WILL annonce qu'il a sélectionné les partenaires technologiques, Alithya et Absolunet afin d'automatiser sa plateforme de traçabilité en intégrant des technologies d'IdO et d'IA, qui permettront d'automatiser la collecte, la validation, le traitement et l'archivage des documents et données terrains qui supportent toute quantification et vérification de chacun des microprojets de réduction des GES. L'utilisation d'une technologie de Block Chain accroîtra la transparence des transactions de ventes au détail des crédits de carbone et éliminera tout risque de double comptabilité.

«L'automatisation de cette solution appuyée par un modèle d'affaires basé sur le partage, décuplera la participation des entreprises, OBNL et municipalités canadiennes qui désirent mener une action climatique basée sur une économie de transition verte plutôt qu'une économie du carbone. Ce sera un vecteur stratégique d'une reprise économique post-COVID résolument tournée vers les défis sociaux et climatiques», a dit Clermont.

À propos de Will

Les Solutions WILL inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée BCorp., dont le siège social est basé à Beloeil, QC. L'entreprise est active dans le secteur du marché volontaire du carbone avec le projet Communauté Durable. WILL a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle repose sur deux axes majeurs : démocratiser l'accès aux crédits de carbone par la mise en commun des projets locaux de réduction de GES faits par les PME et OBNL québécoises, et retourner le plus d'argent possible à ces partenaires à la suite de la vente des crédits de carbone par WILL. WILL est carboneutre depuis 2007 et s'engage à retourner 10 % de son bénéfice net dans des projets et initiatives communautaires soutenant le développement durable.

À propos de Communauté Durable

Communauté Durable (CD) est un projet de démocratisation de l'accès au marché volontaire du carbone qui est validé sous le programme VCS administré par l'organisme VERRA. CD est le premier projet de groupes (cluster) sur les 1 622 projets validés dans le monde qui regroupe, en guichet unique pour ses membres, les réductions de GES. Le modèle d'affaires communautaire d'agglomération (cluster) de centaines de micro-projets de réductions de GES, se veut un catalyseur d'actions locales permettant d'engager une variété d'acteurs. Le 21 juillet dernier, Communauté Durable obtenait le Label Solar Impulse. Référence internet : https://solarimpulse.com/efficient-solutions/sustainable-community.

A propos de la Fondation Solar Impulse

Suite au succès du premier vol solaire autour du monde, Bertrand Piccard et la Fondation Solar Impulse ont lancé la deuxième phase de leur action: sélectionner les 1000 solutions capables de protéger l'environnement de manière profitable et les apporter aux décideurs pour les aider à adopter des objectifs environnementaux et des politiques énergétiques plus ambitieuses.

Site web: https://solarimpulse.com/foundation

À propos du Réseau des SADC et CAE du Québec

Les SADC et CAE sont des organismes à but non lucratif qui travaillent depuis 40 ans au développement économique des régions du Québec. Le Réseau regroupe 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et 10 CAE (Centre d'aide aux entreprises). www.sadc-cae.ca Les 14 SADC et CAE qui ont participé au projet sont les SADC de la Matapédia, de la Neigette, des Basques, de la MRC de Rivière-du-Loup, du Kamouraska, de Lotbinière, du Haut-Saguenay, de la MRC de Maskinongé, des Laurentides, d'Antoine-Labelle, de Papineau, d'Abitibi-Ouest, de D'Autray-Joliette et le CAE Rive-Nord.

